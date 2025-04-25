Иногда интрижка может стать тем "тревожным звонком", который необходим паре, чтобы вдохнуть новую жизнь в их романтические отношения.

Многие люди сталкиваются с изменами в отношениях, и это всегда приносит опустошение, расстройство и чувство предательства и потери - неважно, был ли это разовый случай или длилось месяцами или годами. При этом, как рассказала Mirror психотерапевт по вопросам секса и отношений Аманда Мейджор, существует одна очень распространенная ошибка, которая может привести к тому, что кто-то в паре начнет искать интрижку на стороне.

"Иногда в отношениях есть долгосрочные проблемы, которые в итоге заставили одного или обоих искать поддержки, любви и привязанности у кого-то еще. Пары переживают измены, но может пройти много времени, прежде чем доверие восстановится, а чувство предательства ослабнет", рассказала она.

Однако, как пояснила Аманда, неверность не всегда указывает на серьезные трещины в отношениях.

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Так, это, например, может быть интрижка на одну ночь на вечеринке, где слишком много выпивки может заставить людей вести себя так, как они обычно не ведут.

В то же время она отмечает, что определение измены может быть разным для разных людей.

"Например, если кто-то в социальных сетях общается с другими людьми, один партнер может расценить это как нарушение доверия и почти как интрижку. Но другой человек воспринимает это иначе - потому что это не связано с сексом", - говорит она.

Аманда отметила, что в некоторых случаях интрижка может вдохнуть новую жизнь в отношения и дать столь необходимый "тревожный звонок".

"Пробуждение от измены иногда означает, что они могут возобновить свои отношения в дальнейшем и внести изменения, чтобы их отношения стали счастливее и крепче, чем были раньше", - говорит она.

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