Рэпер опубликовал новые кадры с женой из аэропорта.

Известный украинский рэпер и продюсер Потап на фоне слухов о разводе со своей женой Настей Каменских впервые за долгое время показался с женой. В своих соцсетях скандальный артист, который уже более трех лет живет за границей, показал новые кадры с исполнительницей.

Алексей Потапенко опубликовал ролик со своей командой в Instagram. Заметно, что видео было снято в одном из европейских аэропортов.

На кадрах, кроме Каменских, также засветились Dred из группы Mozgi и вокалистка Дарья Шевченко, которые сейчас выступают вместе с Потапом на его зарубежных концертах. Позже из соцсетей стало известно, что артисты летели в город Марбелья на юге Испании.

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"Отправляемся на концерты", - лаконично подписал на английском языке кадры рэпер.

Долгое время Каменских не выступает на одной сцене со своим мужем, поэтому неизвестно, с какой целью она отправилась на гастроли продюсера.

В сети уже несколько лет подряд поговаривают, что звездные супруги больше не вместе, хотя и официально они не расторгли брак и не объявляли о разводе. Однако пара не делится совместными кадрами и не показывается вместе на публике. Более того, недавно Потап во время концерта за границей поцеловал другую и даже жестко пошутил о разводе с женой.

Как известно, сейчас рэпер живет за границей, где не стесняется выступать на русском и исполнять русскоязычные песни групп "Время и стекло" и Mozgi. Он создал новый проект Slavic Balagan и открыл в Барселоне свою музыкальную студию. О войне артист вспоминает все реже и не приезжает на родину, но его избранница время от времени показывается в Киеве.

Напомним, ранее украинский продюсер назвал Потапа "красавцем" и рассказал об общении с ним во время войны. Вадим Лисица признался, что общается с рэпером, но по большей части о творчестве. Он также заговорил об отношениях артиста с певицей Настей Каменских и отметил, что у них действительно есть проблемы в браке.

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