Пока что шансы Украины на победу, согласно ставкам, совсем неутешительны.

Меньше чем через месяц состоится долгожданное музыкальное событие - песенный конкурс "Евровидение-2025". В этом году Украину на шоу будет представлять группа Ziferblat, которая выступит с песней "Bird of Pray". Стало известно, какое место может занять коллектив на международном событии, согласно букмекерскому рейтингу.

Как известно, украинские музыканты выступят в первом полуфинале под номером 5. Сейчас идет подготовка к конкурсу, который будет проходить в этом году в Базеле, Швейцария. За последние несколько месяцев прогнозы относительно возможного победителя не менялись. Как сообщается на Odds Eurovision, неизменным лидером в рейтинге остается Швеция, которую представит KAJ с песней "Bara bada bastu". У нее 38% шансов на победу.

На втором месте пока что Австрия. От этой страны на Евровидении будет выступать артист JJ с треком "Wasted Love". Тройку лидеров закрывает Франция, которую представит Louane с композицией "Maman".

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На четвертом и пятом местах оказались Нидерланды и Израиль. Ранее Украина была на 10 месте в рейтинге, правда, сейчас эту строчку занимает Албания и ее певица Shkodra Elektronike с треком "Zjerm". В то же время группа Ziferblat опустилась на одну ступеньку и занимает 11 место с коэффициентом в 1%.

Однако, стоит указать, что результаты могут измениться как до первого полуфинала, так и во время трансляций. Поэтому такой вид рейтинга остается неокончательным.

К слову, первый полуфинал запланирован на 13 мая. Второй полуфинал Евровидения состоится 15 мая. В конкурсе примут участие 37 стран, из которых 31 будет соревноваться в полуфиналах. В финал попадут 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически пройдут страны "большой пятерки" - это Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Швейцария, которая в 2025 году принимает шоу.

Напомним, ранее участница Нацотбора заявила, что победа Ziferblat на шоу была нечестной. СолоХа подозревает музыкантов в сотрудничестве с политиками. А также она обвинила организаторов конкурса во лжи относительно голосования.

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