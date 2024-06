Певец восстановился после сложной операции.

Лидер знаменитой американской рок-группы Bon Jovi, певец Джон Бон Джови, который пережил сложную операцию на голосовых связках, возвращается к выступлениям на сцене. Из-за хирургического вмешательства артист не мог петь и после длительного восстановления готов давать концерты.

Как пишет издание People, во время открытия последней экспозиции Залы славы рок-н-ролла, которая посвящена группе Bon Jovi, знаменитость объявил о своем возвращении.

Более того Бон Джови уже успел спеть свои хиты для публики после длительной паузы, в частности, он вместе с коллективом выступил в Нэшвилле. По данным издания, концерт прошел удачно.

"Поэтому шаг за шагом я возвращаюсь к сцене", - отметил исполнитель.

К слову, впервые на проблемы со здоровьем Джон пожаловался в 2015 году. Однако тогда он не обратился за медицинской помощью. Лишь через 7 лет после лет жена певца уговорила его пройти осмотр у врачей.

В июне 2022 года музыкант пережил операцию на голосовых связках. В течение двух лет Бон Джови восстанавливался и продолжает заниматься с вокальными тренерами, а также делает упражнения для голоса.

Что известно о Джоне Бон Джови

Певец родился в 1962 году в городе Перт-Амбой, штат Нью-Джерси. Он начал заниматься музыкой с детства, играл в нескольких местных группах, прежде чем основать группу Bon Jovi. В 1980 году он записал свою первую песню "Runaway" в студии своего двоюродного брата Тони Бонджови. Песня стала хитом на местных радиостанциях, что дало старт его музыкальной карьере.

Джон основал группу Bon Jovi в 1983 году вместе с Ричи Самборой, Тико Торресом и Дэвидом Брайаном. Они получили мировую известность благодаря хитам "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" и "It's My Life".

Артист получил многочисленные награды за свою музыкальную карьеру, включая Грэмми, American Music Awards и MTV Video Music Awards. В 2009 году он был включен в Зал славы композиторов, а в 2018 году - в Зал славы рок-н-ролла вместе с группой Bon Jovi.

