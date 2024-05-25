Звездная пара поженилась более чем через год после помолвки.

Известная британская актриса, звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун тайно вышла замуж за Джека Бон Джови - сына культового певца Джона Бон Джови. Звездные супруги планируют сыграть громкую свадьбу.

Бон Джови младший сделал предложение Милли, которая также сыграла в фэнтези "Дева против беды", еще в 2023 году, но только сейчас решила выйти замуж. Как сообщил инсайдер изданию The Sun, 20-летняя актриса вышла замуж за Джейка в США.

Они устроили скромную роспись, на которой присутствовали только самые близкие друзья и родные пары. Среди гостей был также и отец жениха - музыкант Бон Джови. Однако звезды решили организовать пышную свадьбу, куда пригласят большее количество друзей.

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"Милли и Джейк тайно провозгласили свои обеты в Америке в минувшие выходные. Они планируют более масштабную церемонию в США несколько позже уже в этом году. Однако отныне они официально поженились и оформили соответствующие документы. Это было очень закрытое и очень романтическое событие в кругу самых близких из семьи", - сообщил инсайдер.

Напомним, ранее модель Снежана Онопко во второй раз вышла замуж и показала мужа.

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