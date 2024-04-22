Среди номинантов певица Шер / Скриншот Instagram

В "Зале славы рок-н-ролла" объявили список номинантов, которые будут бороться за музыкальную награду в 2024 году. В частности, Шер, Мэри Джей Блайдж и Оззи Осборн, который заявил, что уходит со сцены. Организаторы конкурса будут выбирать победителей в нескольких категориях.

На сайте конкурса указано, что церемония введения в "Зал славы рок-н-ролла" состоится 19 октября 2024 года в Кливленде, США. По словам организаторов церемонии, в список номинантов вошли те, кто "создал музыку, чья оригинальность и влияние изменили ход развития рок-н-ролла".

Стоит заметить, что в "Зал славы рок-н-ролла" могут попасть исполнители или группы, которые выпустили свою первую коммерческую композицию более 25 лет назад.

В 2024 году в категорию исполнителей вошли:

  • Мэри Джей Блайдж

  • Шер

  • Dave Matthews Band

  • Foreigner

  • Питер Фрэмптон

  • Kool & The Gang

  • Оззи Осборн

  • A Tribe Called Quest.

Премия за музыкальное влияние

  • Джон Мейолл
  • Алексис Корнер
  • Биг Мама Торнтон

Награда за музыкальное совершенство

  • Норман Уайтфилд
  • Джимми Баффет
  • MC5
  • Дионн Уорвик

Премия имени Ахмета Эртегюна

  • Сюзанна де Пасс

Однако не всем исполнителям удалось войти в список на включение в "Зал славы рок-н-ролла". Среди тех, кто в этом году останется со званием "номинанта": Шинейд О'Коннор, Ленни Кравиц, Мэрайя Кэри, Oasis и другие.

Напомним, ранее прошла музыкальная премия "Грэмми-2024". Объявлен полный список победителей.

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