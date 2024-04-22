В "Зале славы рок-н-ролла" объявили список номинантов, которые будут бороться за музыкальную награду в 2024 году. В частности, Шер, Мэри Джей Блайдж и Оззи Осборн, который заявил, что уходит со сцены. Организаторы конкурса будут выбирать победителей в нескольких категориях.
На сайте конкурса указано, что церемония введения в "Зал славы рок-н-ролла" состоится 19 октября 2024 года в Кливленде, США. По словам организаторов церемонии, в список номинантов вошли те, кто "создал музыку, чья оригинальность и влияние изменили ход развития рок-н-ролла".
Стоит заметить, что в "Зал славы рок-н-ролла" могут попасть исполнители или группы, которые выпустили свою первую коммерческую композицию более 25 лет назад.
В 2024 году в категорию исполнителей вошли:
- Мэри Джей Блайдж
- Шер
- Dave Matthews Band
- Foreigner
- Питер Фрэмптон
- Kool & The Gang
- Оззи Осборн
- A Tribe Called Quest.
Премия за музыкальное влияние
- Джон Мейолл
- Алексис Корнер
- Биг Мама Торнтон
Награда за музыкальное совершенство
- Норман Уайтфилд
- Джимми Баффет
- MC5
- Дионн Уорвик
Премия имени Ахмета Эртегюна
- Сюзанна де Пасс
Однако не всем исполнителям удалось войти в список на включение в "Зал славы рок-н-ролла". Среди тех, кто в этом году останется со званием "номинанта": Шинейд О'Коннор, Ленни Кравиц, Мэрайя Кэри, Oasis и другие.
Напомним, ранее прошла музыкальная премия "Грэмми-2024". Объявлен полный список победителей.