Среди номинантов Оззи Осборн, Шер и Мэри Джей Блайдж.

В "Зале славы рок-н-ролла" объявили список номинантов, которые будут бороться за музыкальную награду в 2024 году. В частности, Шер, Мэри Джей Блайдж и Оззи Осборн, который заявил, что уходит со сцены. Организаторы конкурса будут выбирать победителей в нескольких категориях.

На сайте конкурса указано, что церемония введения в "Зал славы рок-н-ролла" состоится 19 октября 2024 года в Кливленде, США. По словам организаторов церемонии, в список номинантов вошли те, кто "создал музыку, чья оригинальность и влияние изменили ход развития рок-н-ролла".

Стоит заметить, что в "Зал славы рок-н-ролла" могут попасть исполнители или группы, которые выпустили свою первую коммерческую композицию более 25 лет назад.

В 2024 году в категорию исполнителей вошли:

Мэри Джей Блайдж

Шер

Dave Matthews Band

Foreigner

Питер Фрэмптон

Kool & The Gang

Оззи Осборн

A Tribe Called Quest.

Премия за музыкальное влияние

Джон Мейолл

Алексис Корнер

Биг Мама Торнтон

Награда за музыкальное совершенство

Норман Уайтфилд

Джимми Баффет

MC5

Дионн Уорвик

Премия имени Ахмета Эртегюна

Сюзанна де Пасс

Однако не всем исполнителям удалось войти в список на включение в "Зал славы рок-н-ролла". Среди тех, кто в этом году останется со званием "номинанта": Шинейд О'Коннор, Ленни Кравиц, Мэрайя Кэри, Oasis и другие.

Напомним, ранее прошла музыкальная премия "Грэмми-2024". Объявлен полный список победителей.

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