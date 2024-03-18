Врачи не разрешают ему много петь.

Основатель и фронтмен популярной американской рок-группы "Bon Jovi" Джон Бон Джови рассказал о серьезной операции на голосовых связках, из-за которой он до сих пор восстанавливается. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

62-летний мужчина отметил, что перенес операцию еще в 2022 году после того, как одна из его голосовых связок "атрофировалась". Поэтому сейчас ближайшие выступления звезды под угрозой.

"Я не знаю насчет тура. Я хочу поехать в тур, но я все еще восстанавливаюсь после серьезной операции", - рассказал музыкант.

Врачи запретили Джону напрягать голос и много петь. Он может исполнять только одну песню в сутки, однако мужчина верит в лучшее.

"Я хочу иметь возможность петь два с половиной часа подряд четыре дня в неделю, петь месяцами. Я работаю над достижением этой цели", - добавил он.

Что известно о Джоне Бон Джови

Джон Бон Джови с юных лет увлекался музыкой, играл на гитаре, выступал в составе местных групп. Начал писать первые композиции в 13 лет. В 1983 он организовал группу под названием "Bon Jovi". Наибольшую популярность коллективу принесла легендарная песня "It's My Life", которая вышла в 2000 году. Она стала номером один в Австрии, Бельгии, Италии, Нидерландах, Румынии, Испании и Швейцарии, а также попала в топ-10 в нескольких других странах.

Напомним, ранее певица неизлечимо больная Селин Дион рассказала о своем состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: