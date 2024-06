Она пока не комментирует свое поведение.

Американская певица Билли Айлиш возмутила украинцев своей выходкой.

Дело в том, что недавно она сняла видео под композицию российской группы "t.A.T.u.". В сети сразу распространилась запись, на которой артистка поет трек "All The Things She Said", то есть англоязычную версию песни "Я сошла с ума".

Билли едет в машине и подпевает. Также она добавила геолокоцию, что находится в Берилине.

Украинцы сразу раскритиковали певицу и начали писать, что она популяризирует российскую группу на большую аудиторию подписчиков. Однако некоторые предполагают, что Айлиш может и не знать, что исполнительницы песни являются россиянками.

Интересно, что сейчас это видео удалили из сети.

Что известно о позиции Билли Айлиш относительно войны

Билли Айлиш в 2022 году поддержала Украину в войне с РФ. Она даже посвятила украинцам песню "Your Power" в рамках благотворительного марафона Stand Up For Ukraine и призвала мир помогать.

Также артистка однажды на своем концерте поцеловала флаг Украины, выразив свою солидарность украинскому народу.

Напомним, ранее Анна Тринчер зажгла на свадьбе известной блогерши с россиянами и попала в скандал.

Вас также могут заинтересовать новости: