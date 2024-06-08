Американская певица Билли Айлиш возмутила украинцев своей выходкой.
Дело в том, что недавно она сняла видео под композицию российской группы "t.A.T.u.". В сети сразу распространилась запись, на которой артистка поет трек "All The Things She Said", то есть англоязычную версию песни "Я сошла с ума".
Билли едет в машине и подпевает. Также она добавила геолокоцию, что находится в Берилине.
Украинцы сразу раскритиковали певицу и начали писать, что она популяризирует российскую группу на большую аудиторию подписчиков. Однако некоторые предполагают, что Айлиш может и не знать, что исполнительницы песни являются россиянками.
Интересно, что сейчас это видео удалили из сети.
Что известно о позиции Билли Айлиш относительно войны
Билли Айлиш в 2022 году поддержала Украину в войне с РФ. Она даже посвятила украинцам песню "Your Power" в рамках благотворительного марафона Stand Up For Ukraine и призвала мир помогать.
Также артистка однажды на своем концерте поцеловала флаг Украины, выразив свою солидарность украинскому народу.
Напомним, ранее Анна Тринчер зажгла на свадьбе известной блогерши с россиянами и попала в скандал.