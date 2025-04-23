Экс-возлюбленные не могли решить вопрос с общим имуществом еще с 2022 года.

Бывшая жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука - нотариус и блогерша Кристина Горняк - рассказала о разделе общего имущества с экс-супругом. Женщина рассекретила, пришли ли они к согласию относительно общего дома, и какая судьба его ждет.

Как известно, пара развелась в 2022 году. С тех пор они не могли решить вопрос относительно общего дома в Киевской области, строительство которого началось в 2021-м. Тогда экс-супруги еще находились в официальном браке. После длительной судебной тяжбы бывшим все же удалось прийти к согласию относительно дома и после трехлетних скандалов и решить, что делать дальше с недвижимостью.

Долгое время Горняк и Остапчук не комментировали ситуацию вокруг дома. Однако сегодня в своих соцсетях нотариус сообщила, что они решили продать совместное имущество и уже даже выставили недвижимость на продажу.

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"Раздел произошел успешно. Кстати, вскоре едем снимать на дом ролик и продаем. Дом продается, все остальное уже не интересно давно никому", - рассказала Кристина в своем Telegram-канале.

Подтверждением этой информации является то, что на одном из сайтов по продажам недвижимости, появилось объявление о продаже дома Горняк и Остапчука. Ведущий и нотариус предлагают будущим покупателям приобрести их имущество в селе Вишенки Бориспольского района за 195 тысяч долларов, а это более 8 миллионов гривень. Вероятно, средства они поделят поровну.

Сейчас дом остается недостроенным. Ранее Кристина утверждала, что хотела поделить имущество мирным путем с экс-супругом, но он, мол, не шел на контакт с ней. Поэтому экс-супруги решали все через суд.

Как известно, они находились в отношениях два года, но развелись в 2022-м. Общих детей у них нет. До этого телезвезда был женат на переводчице Елене Войченко. В браке с ней знаменитость был 13 лет. О своем разрыве они объявили в 2020 году. У них есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас живут в Канаде с мамой.

Владимир в третий раз женился в феврале 2024-го. Его избранницей стала бизнесвумен и блогерша Екатерина Полтавская. Пара вместе воспитывает сына Тимофея, который родился в прошлом году.

Напомним, ранее Екатерина Полтавская ответила, что думает о двух предыдущих неудачных браках мужа. Девушка призналась, не насторожило ли ее, что избранник уже был дважды женат.

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