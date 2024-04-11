Премьера нового альбома американской звезды состоится 17 мая.

Известная американская певица Билли Айлиш, которая выпустила трогательный саундтрек к фильму "Барби", в мае представит свой новый студийный альбом. Пластинка "Hit Me Hard and Soft" станет особенной, потому что певица работает над созданием экологически чистого релиза.

На официальном сайте исполнительницы Billie Eilish указано, что звезда планирует минимизировать влияние альбома на окружающую среду. Поэтому Айлиш решила выпустить пластинку с различными вариантами винила. Отмечается, что таких вариантов будет восемь и они будут созданы с использованием экологически безопасных технологий.

Как пишет издание Dazed, винил для пластинок переработают и используют его для создания новых дисков.

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"Стандартный черный вариант изготовлен из переработанного черного винила, а остальные, семь цветных винилов будут сделаны из ECO-MIX или BioVinyl. Первый создается с использованием 100% переработанной смеси, изготовленной из остатков любого цвета, которые не могут быть использованы иным образом. Эти кусочки перерабатываются и повторно используются для производства следующих дисков, поэтому каждый диск будет уникальным и не похожим на предыдущий", - говорится на сайте артистки.

Также Билли презентовала новый мерч. Он, как и пластинка, будет экологичным. Его изготавливают из органического или переработанного полиэстера, или хлопка и нетоксичных красителей.

В дополнение, певица заявила, что не будет выпускать отдельные синглы до выхода альбома. По ее словам, она хочет, чтобы фаны прослушали всю пластинку сразу.

Напомним, ранее в песне Златы Огневич заметили плагиат на Билли Айлиш.

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