Девушка пока не комментирует этот инцидент.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер попала в скандал. Ее заметили на свадьбе блогерши Евы Коршик и ее жениха Сергея, где среди гостей были и россияни.

Интересно, что сначала сама Тринчер не показывала в Instagram, где она находится, а публиковала сторис из Киева. Однако, как только видео со свадьбы попало в сеть, певица начала показывать фото с события и не рассказывала подробностей.

"Была на невероятной свадьбе. Кстати, впервые на свадьбе не работала, а наслаждалась моментом", - написала певица.

Как отмечает Telegram-канал МУЗВАР, среди гостей были родственники и друзья жениха из РФ. Поэтому, по слухам, некоторые украинские артисты отказались от приглашения. Также поговаривают, что на свадьбе пела российская группа "Мачете", которая поддерживает кровавую политику Кремля.

"Менеджмент Ани Тринчер отметил, что ничего не будет комментировать по поводу появления певицы на свадьбе", - пишет МУЗВАР.

Кстати, среди гостей свадьбы также были другие известные украинцы. В частности, модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан, девушка актера Тараса Цимбалюка - Светлана Готочкина и дочь экс-нардепа Михаила Добкина - Алла, которая до сих пор ведет свой блог только на русском языке.

Сама Тринчер до сих пор не комментирует свое присутствие на мероприятии.

Напомним, ранее украинский певец Олег Кензов выступил с путинистами на одной сцене.

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