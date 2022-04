Певица призвала мир действовать и помогать украинцам.

Популярная американская певица Билли Айлиш посвятила украинцам песню Your Power. Звезда записала новый трек и выступила на благотворительном онлайн-марафоне в поддержку Украины "Stand Up For Ukraine".

Певица опубликовала видео со своим обращением на YouTube.

Айлиш присоединилась к благотворительной кампании. Она обратилась к мировым лидерам и призвала их помогать Украине.

"Мы исполним Your Power как призыв к действиям. Миллионы украинцев покинули дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрят это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину", - заявила Айлиш.

В комментариях украинцы поблагодарили певицу за поддержку. Пользователи пишут, что они благодарны Айлиш и всем артистам, которые присоединились к благотворительному марафону.

Напомним, на онлайн-концерте музыканты из Red Hot Chili Peppers поддержали Украину и попросили помощи у мировых лидеров.

