Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за $194

38-летняя герцогиня Кэтрин выглядела очень элегантно.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин прибыла в детский центр Ely&Caerau в Кардиффе, в Уэльсе.

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Визит супруги принца Уильяма является частью ее 24-часового тура HRH по стране, чтобы запустить проект "Пять главных вопросов о детях младше 5 лет".

38-летняя герцогиня Кэтрин выглядела очень элегантно. На ней было длинное бежевое двубортное пальто от Massimo Dutti, под которым черная трикотажная водолазка, и остроносые замшевые сапоги на каблуках.

На шее у герцогини золотая подвеска с медальоном, на пальце кольцо с сапфиром - то самое помолвочное из шкатулки принцессы Дианы. Волосы уложены легкими волнами, а на лице легкий макияж.