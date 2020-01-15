В пальто и с крокодиловой сумкой: Кейт Миддлтон впервые вышла в люди после скандала в королевской семье

В отличие от Сассексов, герцог и герцогиня Кембриджские продолжают выполнять свои королевские обязанности.

Сегодня королевская пара посетила город Брэдфорд в графстве Уэст-Йоркшир. В ходе этой встречи Кембриджи ознакомятся с работой проектов, которые направлены на поддержку общества и укрепление социального единства.

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На публике герцогиня Кембриджская, которая недавно отпраздновала 38-летие, появилась в длинном пальто от Alexander McQueen болотного цвета, черных туфлях-лодочках на каблуках и серьгах от бренда Zeen. Их герцогиня уже надевала во время тура в Пакистан.

На снимках, сделанных возле городской ратуши, герцогиня выглядит блестяще. У нее объемная кудрявая укладка, легкий дневной макияж, а в руках она держит маленькую черную сумку из крокодиловой кожи.

Принц Уильям в темном костюме и с голубым галстуком улыбается и не подает виду, что расстроен тем фактом, что его младший брат Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение переехать в Канаду.