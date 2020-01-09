Кейт Миддлтон празднует 38-летие: интересные факты о жене принца Уильяма

Сегодня, 9 января, жена принца Уильяма отмечает свой день рождения.

Сегодня, 9 января, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон празднует свое 38-летие.

Кейт Миддлтон - герцогиня с безупречными манерами, любящая жена, заботливая мама, икона стиля... Такой ее привыкли видеть миллионы поклонников по всему миру.

Прошло почти десяток лет, как жена внука Елизаветы II Уильяма живет в Букингемском дворце. За это время Кэтрин успела ознакомиться со всеми правилами королевского протокола,которые их строго подражает монаршая семья. В отличие от возлюбленной принца Гарри Меган Маркл, которая неоднократно игнорировала формальности особого документа, Кейт Миддлтон является образцом их соблюдения.

Интересные факты о Кейт Миддлтон

Кейт родилась в простой семье. Ее родители работали в авиации: мама была стюардессой, а папа - авиадиспетчером.

Предки по материнской линии в роду были из рабочего класса, а вот по отцовской линии биографы сумели найти даже баронетов. Более того - у матери и отца Кейт нашелся один очень далекий общий родственник - король Эдуард III.

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Происхождение герцогини отразилось в ее девичьей фамилии. Так, корень - middle - говорит о том, что предки Кейт из среднего класса. Но родители, благодаря успешной коммерческой деятельности, сумели разбогатеть и стать upper-middle, "выше среднего". Таким образом, Кейт родилась в далеко не бедной семье.

В школе Кейт славилась прилежанием и трудолюбием. Она обожала учебу и спорт, но также была очень общительной и любила вечеринки.

Главное спортивное достижение Миддлтон за время обучения - прыжок с шестом на высоту 1,5 метра.

В школе Миддлтон была капитаном сборной по хоккею.

Еще один вид спорта, в котором была успешной Кейт еще с юности - теннис. Сейчас она стала ярой болельщицей.

Кейт каждый день делает растяжку и занимается йогой.

Также герцогиня обожает пробежки, к которым время от времени привлекает всю семью.

В 2011-м году Кейт вышла замуж за принца Уильяма, но принцессой она не стала, не имея королевской крови. Получить заветное звание ей удастся, только если ее муж получит звание принца Уэльского. Сейчас этот титул носит отец Уильяма, принц Чарльз. Предложения руки и сердца от принца ей пришлось ждать целых 9 лет. Так, пара познакомилась еще в 2001-м году, а встречаться начали в 2003 году. И только в 2011-м они стали мужем и женой.

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Свадебное платье герцогини хранится в Букингемском дворце. Оно было продемонстрировано публике всего лишь раз - в 2011-м году на экспозиции, посвященной свадьбе.

Выйдя замуж в 29, Кейт считалась «возрастной» невестой в королевской семье. Теперь это звание по праву перешло Меган Маркл с ее 36-ю годами.

Кейт Миддлтон старше принца Уильяма на 6 месяцев

Фотография - еще одна страсть герцогини. Она часто делает снимки для королевских соцсетей самостоятельно.

Кейт Миддлтон - 38

Как пишут СМИ, вопреки всем суевериям, уже успела отметить день рождения с родными и близкими. Так, герцогиня собрала гостей в Анмер-холле сразу после воскресной службы в церкви святой Марии Магдалины, состоявшейся на минувших выходных.

Известно, что в числе приглашенных были родители Кейт, ее близкая подруга Роуз Ханбери, которую британские СМИ подозревали в романе с принцем Уильямом, крестные родители принцессы Шарлотты и не только. А вот возвращения Меган Маркл и принца Гарри из Канады герцогиня Кембриджская дожидаться не стала — празднование прошло без них.

Сегодняшний день Кейт, по словам инсайдеров, собирается провести с мужем и детьми в спокойной семейной обстановке.