Билли Айлиш показала огромного домашнего паука (видео)

Также певица поделилась, как в 7 лет написала свою первую песню с припевом "Какая прекрасная жизнь".

Американская певица Билли Айлиш рассказала, как начала заниматься музыкой и показала огромного домашнего паука.

Об этом пишет Meduza.

Читайте такжеБилли Айлиш выпустила клип на песню "xanny" - в нем о лицо певицы тушат окурки (видео)Отмечается, что Билли Айлиш стала гостьей шоу Джеймса Кордена Carpool Karaoke, в котором телеведущий ездит на машине с поп-звездами и поет их песни. Вместе с Корденом она исполнила свои хиты «Bad Guy», «Ocean Eyes», «All The Good Girls Go To Hell» и «When The Partyʼs Over».

Она рассказала, что в 6 лет она разучила на укулеле композицию The Beatles «I Will», а еще через год написала свою первую песню с припевом «Какая прекрасная жизнь».

Также певица показала свой дом, спальню брата Финнеаса, в которой записывался ее дебютный альбом, и огромного домашнего паука.

