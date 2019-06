Популярные британцы сняли в Киеве новый клип про известных звезд (видео)

В параллельной реальности нам показывают молодого полицейского, влюбленного в Beyonce. Все указывает на то, что в мире клипа она умерла.

На прошлой неделе британцы Editors внезапно презентовали трек Frankenstein, а теперь выпустили видео, снятое в Киеве.

В параллельной реальности нам показывают молодого полицейского, влюбленного в Beyonce. Все указывает на то, что в мире клипа она умерла: ее фото висит у героя в машине, дома возле кровати можно увидеть диск с ее альбомом под названием Her Last Album, а в одной из сцен мужчина читает газету с материалом Her Legacy («наследие») с фото звезды.

Подавленный главный герой все же решает вернуть певицу к жизни. Он идет на кладбище (могила подписана как Baeonse) и выкапывает темнокожую девушку, которая похожа на Бейонсе. То, что происходит дальше, просто надо видеть.

Интересно, что в конце клипа парень возвращается на кладбище, чтобы выкопать Sailor Twyft.

