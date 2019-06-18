VISLOVO: "Время и Стекло" выпустили новый зажигательный клип (видео)
09:38, 18 июня 2019Кино и музыка
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Новым треком группа анонсировала выход нового альбома.
Время и Стекло - VISLOVO
"Время и Стекло" выпустили новый клип на песню VISLOVO.
Видео уже появилось на YouTube-канале группы.
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Клип получился очень ярким и, как обычно, снимался в Киеве. В ролике можно увидеть и мужчин-полицейских, бегающих на каблуках, и весьма эффектные разрушения. Солистка группы Надя Дорофеева появляется в стильных и сексуальных нарядах.
Новым треком группа анонсировала выход нового альбома. Эта композиция со строчками "Это будет VISLOVO!" – стала символом предстоящего шоу во Дворце Спорта 5 октября.
Как сообщал УНИАН, мегапопулярный рэпер A$AP Rocky выступит на Atlas Weekend в Киеве.
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