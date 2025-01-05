Узнайте, что посадить в январе на подоконнике и в теплице, и чем нужно заняться на даче.

Наступил январь, который считается не очень хлопотным месяцем для земледельцев. Но это не значит, что на участке совсем нечем заняться. Дачникам пора задуматься о будущем урожае. В первый месяц года начинается посев рассады, а в саду стоит позаботиться о зимующих растениях.

Грамотно распланировать работу поможет посевной календарь. Он укажет на урожайные и неплодородные дни для посева. А также назовет самые важные дела, которые обязательно стоит сделать на участке в январе.

Лунный посевной календарь на январь 2025 года

Календарь огородника на январь 2025 учитывает лунную фазу и знак Зодиака, в котором пребывает наш спутник в каждый день месяца. Неурожайными для любых посевов считаются даты полнолуния и новолуния. В такие периоды растения становятся очень уязвимыми и негативно реагируют на любое взаимодействие. В январе такие фазы будут 13 и 29 числа.

Видео дня

Самые благоприятные для посевов дни января это 1, 4-5, 8-11, 22-23, 26-27, 31 число.

Неурожайные дни - 3, 13-15, 19, 28-30 число.

Что посадить в январе в доме и открытом грунте

В середине зимы уже начинается посев семян для рассады. А выбор культур для выращивание на подоконнике и в теплице ограничивается только вашей фантазией.

Список того, что посадить на рассаду в январе, включает болгарский перец, томаты, баклажаны, лук-порей, клубнику, а также различные цветы: примулы, бегонии, петунии и др.

Рекомендуем заняться посевами конкретных растений в следующие дни:

тепличные культуры и рассада овощей - 1, 4-6, 8-12, 20-23, 31 января;

- 1, 4-6, 8-12, 20-23, 31 января; зелень, пряности, салаты - 1-2, 4-10, 17, 21-23, 31 января;

- 1-2, 4-10, 17, 21-23, 31 января; саженцы деревьев и кустарников - 1, 4, 8-10, 18, 26-27 января;

- 1, 4, 8-10, 18, 26-27 января; цветы - 1-2, 5-9, 11, 21-23, 26, 31 января;

Не забывайте, что посеянные в январе растения нуждаются в дополнительном освещении с помощью ламп, ведь световой день ещё короткий.

Что нужно сделать в январе в саду и на огороде

В этом году зима в Украине выдалась малоснежной. Но если осадки все же выпадут, проведите снегозадержание на огороде, а на деревьях наоборот стряхните снег.

Не забывайте про уход за деревьями, иначе добавите себе работы весной. В середине зимы важно осматривать сад и обрезать больные ветки. Если ожидается плюсовая температура, то можно провести обработку от вредителей и побелку стволов.

Теплолюбивые растения нужно накрыть от морозов, если прогноз погоды указывает на большой "минус". Для защиты от холода используйте мешковину, агроволокно или спанбонд.

Если в саду или огороде обнаружили следы мышей, то расставьте на участке ловушки для грызунов. Вредители сада часто зимуют на людских участках.

В период сильных морозов подкармливайте птиц, ведь им трудно найти пропитание зимой. Если позаботитесь о пернатых, то летом они будут ловить насекомых в вашем саду. Но сначала прочтите и запомните, что насыпать в кормушку для птиц.

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