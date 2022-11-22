Снегозадержание проводят с целью накопления снега на огороде и извлечения из него полезных свойств. Снег зимой очень полезен для огорода и озимых растений. К тому же этот способ абсолютно бесплатный. Владельцы огородов придумали немало способов, чтобы надолго задержать снег на огороде.
Для чего нужно снегозадержание: плюсы процедуры
- Слой снега защищает землю от промерзания и морозного воздуха, уберегает от эрозии и ветров.
- Снегозадержание значительно насыщает грунт влагой и повышает урожайность участка, поскольку в талой воде содержится много полезных веществ, азота и фосфора. Снег выступает природным удобрением для участка.
- Снежный покров повышает температуру земли и помогает озимым растениям успешно перезимовать в почве и раньше распуститься. Такие растения быстрее созревают.
- У молодых кустов и цветов снег защищает корни от промерзания.
- Под снежным покровом будут охотнее размножаться полезные для почвы дождевые черви.
Как задерживать снег на огороде и в саду - самые доступные способы
- Если осенью вы высаживали сидераты на зиму - для задержания снега больше ничего делать не нужно. Растения-сидераты являются естественными задержателями снега. На участках с ними снег тает гораздо дольше.
- Чтобы снег не раздувало ветром, по краям участка ставят любые заслоны из подручных материалов - шифер, листы картона, фанера, доски.
- Вокруг роз, молодых деревьев, кустов и других высоких растений можно сгрести снежные холмы. Такие холмы будут таять намного дольше, чем тонкий слой снега. Не нужно плотно утрамбовывать снег, иначе корни не смогут дышать. Холмы из снега рекомендуется делать для смородины, ежевики, крыжовника и земляники. При этом стоить помнить о культурах, которые не любят снег - это вишня и слива.
- Снег гораздо дольше задерживается на участках, где есть естественные "препятствия" для его вымывания. Поэтому на участке можно разложить предметы для снегозадержания - хвойный лапник, сухие ветки, дрова, стебли кукурузы. Эти предметы раскладывают по участку на равном расстоянии друг от друга.
- Если у вас есть неотапливаемая теплица, то в неё можно набросать снег лопатой.