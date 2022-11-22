Снегозадержание на участке - это бесплатный способ укрыть растения от морозов и удобрить почву.

Снегозадержание проводят с целью накопления снега на огороде и извлечения из него полезных свойств. Снег зимой очень полезен для огорода и озимых растений. К тому же этот способ абсолютно бесплатный. Владельцы огородов придумали немало способов, чтобы надолго задержать снег на огороде.

Для чего нужно снегозадержание: плюсы процедуры

Слой снега защищает землю от промерзания и морозного воздуха, уберегает от эрозии и ветров.

Снегозадержание значительно насыщает грунт влагой и повышает урожайность участка, поскольку в талой воде содержится много полезных веществ, азота и фосфора. Снег выступает природным удобрением для участка.

Снежный покров повышает температуру земли и помогает озимым растениям успешно перезимовать в почве и раньше распуститься. Такие растения быстрее созревают.

У молодых кустов и цветов снег защищает корни от промерзания.

Под снежным покровом будут охотнее размножаться полезные для почвы дождевые черви.

Как задерживать снег на огороде и в саду - самые доступные способы

Если осенью вы высаживали сидераты на зиму - для задержания снега больше ничего делать не нужно. Растения-сидераты являются естественными задержателями снега. На участках с ними снег тает гораздо дольше. Чтобы снег не раздувало ветром, по краям участка ставят любые заслоны из подручных материалов - шифер, листы картона, фанера, доски. Вокруг роз, молодых деревьев, кустов и других высоких растений можно сгрести снежные холмы . Такие холмы будут таять намного дольше, чем тонкий слой снега. Не нужно плотно утрамбовывать снег, иначе корни не смогут дышать. Холмы из снега рекомендуется делать для смородины, ежевики, крыжовника и земляники. При этом стоить помнить о культурах, которые не любят снег - это вишня и слива. Снег гораздо дольше задерживается на участках, где есть естественные "препятствия" для его вымывания. Поэтому на участке можно разложить предметы для снегозадержания - хвойный лапник, сухие ветки, дрова, стебли кукурузы. Эти предметы раскладывают по участку на равном расстоянии друг от друга. Если у вас есть неотапливаемая теплица , то в неё можно набросать снег лопатой.

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