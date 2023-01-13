Что посадить на рассаду в январе - УНИАН назвал лучшие варианты растений.

Посевной сезон не всегда начинается весной. Уже в январе можно высаживать некоторые овощи и цветы в горшки в подоконнике, чтобы пересадить их в почву ранней весной. Так вы получите первый урожай гораздо раньше. Кроме того, такие растения более выносливые и реже болеют.

Подобрать удачные и плодородные дни для посадок поможет наш посевной календарь на январь.

Цветы

Цветы сеют на рассаду в январе, чтобы ускорить их цветение. В первый месяц года можно посеять как многолетники, так и однолетние растения.

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Вот примеры цветов, которые можно посадить на рассаду в январе:

Петунии - их лучше сажать в отдельные емкости, например, стаканы или торфяные таблетки.

Бегонии лучше сажать в смесь листовой земли, песка и торфа в соотношении 2:1:1. Пока не появятся первые листочки, на емкости с семенами стоит натянуть пленку.

Гелиотроп - как и бегонию, его стоит прикрыть пленкой до прорастания. Семена высеивают во влажную почву.

Лобелия.

Примула.

Турецкая гвоздика.

Луковичные цветы - тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы. В начале марта и можно пересадить в клумбу для дозревания.

Болгарский перец

Болгарский перец относится к овощам, которые можно смело высаживать на рассаду в январе. Для этого подойдут среднеспелые и поздние сорта. Перед посадкой семена рекомендуется замочить в растворе золы. Для этого растворите 2 г древесной золы в литре теплой воды. Семена болгарского перца завяжите в марлевый или тканевый "мешочек" и опустите в смесь на 3 часа. Затем промойте семена и высушите на батарее.

Перец высеивают в небольшие емкости глубиной не больше 5 см. При появлении нескольких листиков рассаду можно пересадить в более глубокие горшочки, где они пробудут до весны. До появления ростков рассаду перца поливают раз в 3 дня из пульверизатора. Потом почву нужно обрызгивать каждый день, чтобы почва всегда была слегка влажной.

Помидоры

Томаты долго дозревают, поэтому их можно высаживать на рассаду уже в январе. Тогда к моменту их пересадки на участок на помидорах уже будут цветки. Если на подоконнике холодно, то лучше высеять морозостойкие сорта.

Перед посадкой семена помидор стоит замочить на 30 минут в теплой воде - так они лучше взойдут. Помидоры высаживают в отдельные стаканчики или в большой контейнер на расстоянии 4 см друг от друга. Почву нужно опрыскать теплой водой перед посадкой. После посева контейнер накрывают пленкой и ставят возле батареи в хорошо освещённое место. Поливать почву нужно регулярно, чтобы она не просыхала.

Баклажаны

Посев баклажанов на рассаду можно проводить в середине-конце января - тогда рассада "созреет" к маю. Семена прорастают 2 недели, затем до пересадки в грунт им нужно расти еще 60 дней. Высаживать семена баклажанов рекомендуется в торфяные таблетки или специальную почву для овощей.

За сутки до посева почву щедро поливают. В каждый стакан выкладывают по 2-3 семечка и слегка присыпают почвой. Если высеиваете баклажаны в общий контейнер, то сделайте борозды глубиной 2 см на расстоянии 5 см друг от друга. До появления всходов контейнеры накрывают пленкой и ставят в теплое место.

Клубника

В январе хорошо сеять ремонтантные сорта клубники и земляники. Первые ягоды из неё можно будет снять в июле.

Семена клубники перед посадкой замачивают в теплой воде, а затем высушивают. Потом смешивают универсальную почву и песок в соотношении 1:1 и равномерно посыпают семена. Тара для выращивания клубники не должна быть глубже 3 см. После посева накройте емкость пленкой и поставьте максимально близко к батарее. Через 14 дней появятся первые листья и пленку можно будет снять.

В марте рассаду клубники нужно пересадить в отдельные емкости глубиной 5 см. После этого им требуется больше осветления. Пересаживать клубнику в грунт можно в мае, если погода теплая, или в июне.

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