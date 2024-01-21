Чтобы спасти птичек от голодной смерти, можно подкормить их зимой, но при этом важно не навредить.

В Украину пришли сильные январские морозы, которые, к сожалению, губительны для птиц. Орнитологи подсчитали, что 9 синичек из 10 не переживают зиму. Каждый человек может улучшить эту печальную статистику, повесив во дворе или в парке емкость с кормом для пернатых. Мы расскажем, что надо положить в кормушку, чтобы помочь птицам дожить до весны и при этом не навредить им.

Что положить в кормушку для птиц

Если вы хотите подкармливать птиц, то делать это рекомендуется регулярно и в одно и то же время. Пернатые гости быстро привыкнут к "расписанию" и уже будут ждать вас возле кормушки.

Вот чем стоит наполнить кормушки для птиц зимой:

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Семечки тыквы, подсолнечника, льна, конопли - лучший вариант, чем кормить птиц зимой в кормушке. Все птички любят семена, но они обязательно должны быть несолеными и не жареными.

тыквы, подсолнечника, льна, конопли - лучший вариант, чем кормить птиц зимой в кормушке. Все птички любят семена, но они обязательно должны быть несолеными и не жареными. Орехи - арахис, грецкий орех, лесной орех. Они помогают птицам набрать жировую массу. Как и семечки, орехи нельзя солить и жарить.

- арахис, грецкий орех, лесной орех. Они помогают птицам набрать жировую массу. Как и семечки, орехи нельзя солить и жарить. Несоленое сало - любимое лакомство синичек, дятлов и дроздов, да и другие виды могут прилететь на такое угощение. Кусочки сала можно подвесить за нитку или нанизать на ветку. Для птиц это ценный источник калорий.

- любимое лакомство синичек, дятлов и дроздов, да и другие виды могут прилететь на такое угощение. Кусочки сала можно подвесить за нитку или нанизать на ветку. Для птиц это ценный источник калорий. Ягоды и фрукты привлекают свиристелей, дроздов, скворцов, снегирей и зеленушек. Ягоды не должны быть скисшими (иначе пернатые опьянеют), а фрукты рекомендуется мелко нарезать. Также можно положить в емкость овощи , например, натертые морковь, тыкву и кабачок.

привлекают свиристелей, дроздов, скворцов, снегирей и зеленушек. Ягоды не должны быть скисшими (иначе пернатые опьянеют), а фрукты рекомендуется мелко нарезать. Также можно положить в емкость , например, натертые морковь, тыкву и кабачок. Кукуруза - ещё одно любимое птичье лакомство. Зерна лучше растолочь, чтобы их было удобнее клевать даже самым мелким обитателям города.

- ещё одно любимое птичье лакомство. Зерна лучше растолочь, чтобы их было удобнее клевать даже самым мелким обитателям города. Вареные яйца, кусочки сливочного масла и творог - хорошая подкормка для хищных и насекомоядных птиц, которые зимой не могут найти пропитание.

В одну кормушку рекомендуется насыпать разных продуктов понемногу - тогда каждая птичка найдет себе угощение по душе.

Какую крупу можно насыпать в кормушку

Из магазинных круп птицам можно дать пшеницу, овес, просо, не жареную (зеленую) гречку, ячмень. Многие птицы с удовольствием клюют овсяные хлопья.

Что нельзя класть в кормушку

Ни в коем случае не кладите в птичью кормушку хлеб, печенье и другие изделия из теста. Для птиц такая еда не содержит никаких полезных веществ. Более того - хлеб даже может убить пернатых, если забродит в желудке.

Нельзя давать птицам жареные и соленые продукты, сладости, острую и жареную еду. Также запрещено сыпать в кормушку испорченное и заплесневелое зерно и орехи.

Важно знать, какой крупой нельзя кормить птиц, чтобы не навредить их здоровью. Это пшено, то есть очищенное просо. В нем отсутствуют полезные для птиц вещества.

Также в кормушку не стоит класть любую вареную крупу, иначе она быстро замерзнет на улице. Птицы просто не смогут её расклевать.

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