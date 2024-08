Никита Кузьменко снимал клип певицы на песню "Illusion".

Музыкальная премия MTV Video Music Awards объявила номинантов 2024 года. В список попал украинский оператор Никита Кузьменко. Он претендует на награду в номинации "Лучшая операторская работа".

Как пишет Billboard, Кузьменко номинировали за съемки видео на песню "Illusion" известной певицы Дуа Липы. Танцевальный трек и клип исполнительница представила три месяца назад.

Режиссером ролика стала знаменитая украинская клипмейкер Таня Муиньо. Клип снимали на муниципальном бассейне Монжуик в Барселоне.

Также в эту номинацию попали клип Арианы Гранде на песню "we can't be friends", который снял россиянин Анатолий Трофимов, Charli XCX "Von dutch", Тейлор Свифт feat. Post Malone "Fortnight", Оливии Родриго "obsessed" и Ру Алехандро "Touching the Sky".

Стоит заметить, что это уже вторая номинация MTV Video Music Awards, в которую попал Кузьменко. В 2022 году он одержал победу в номинации "Лучшая операторская работа" за клип на песню "As It Was" Гарри Стайлза.

Никита также известен работой над фильмом "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Драму представили на Каннском кинофестивале.

К слову, на MTV Video Music Awards лидером по количеству номинаций стала Тейлор Свифт. Она будет бороться за звание лучшей в 10 категориях. Далеко от нее не отстает рэпер Post Malone, имя которого есть в 9 номинациях. Среди лидеров также Ариана Гранде, Эминем и Сабрина Карпентер.

Лауреатов премии объявят 10 сентября во время торжественной церемонии награждения в Нью-Йорке.

Напомним, ранее Монатик презентовал новый клип на песню "А что?", который сняла звезда Голливуда Таня Муиньо.

Вас также могут заинтересовать новости: