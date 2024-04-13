Поклонники в восторге от новой видеоработы.

Режиссер Таня Муиньо, которая имеет украинское происхождение и является обладательницей премии MTV Video Music Awards-2021 и MTV Europe Music Awards, продолжает удивлять своими клипами с известными личностями. Она уже успела поработать с Дженнифер Лопес, Кэтти Перри, Ленни Кравиц, Cardi B и другими знаменитостями.

А недавно стало известно, что клип на песню "Illusion" британской певицы Dua Lipa, тоже принадлежит ее авторству.

Известно, что яркую видеоработу снимали в Барселоне. Локация - муниципальный бассейн "Piscina Municipal de Montjuïc". Компанию певице составили танцовщики, дайверы и синхронные пловцы. Замысел режиссера был воссоздать магию бассейна для прыжков в воду на Летних Олимпийских играх, которые проходили в Испании в 1992 году.

Сама же Dua Lipa несколько раз в клипе меняет свои образы, танцует на крыше здания, в воде и даже летает. Эти спецэффекты и впечатляющие режиссерские кадры сразу оценили слушатели. За сутки видеоработу "Illusion" посмотрело более 3 миллионов пользователей.

Реакция слушателей

"Песня просто огонь! Кадры непревзойденные"

"Боже, на этом видео все выглядит идеально. Певица, пейзажи, постановки, режиссерская работа. Просто кайф!"

"Думала, что меня ничем не удивишь, но это шедевр"

"Жаль, что быстро заканчивается. Смотрела бы еще и еще"

"Таня и Дуа Липа - это лучшее сочетание таланта и креатива".

Напомним, ранее режиссер Таня Муньо сняла клип для Гарри Стайлза.

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