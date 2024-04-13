Режиссер Таня Муиньо, которая имеет украинское происхождение и является обладательницей премии MTV Video Music Awards-2021 и MTV Europe Music Awards, продолжает удивлять своими клипами с известными личностями. Она уже успела поработать с Дженнифер Лопес, Кэтти Перри, Ленни Кравиц, Cardi B и другими знаменитостями.
А недавно стало известно, что клип на песню "Illusion" британской певицы Dua Lipa, тоже принадлежит ее авторству.
Известно, что яркую видеоработу снимали в Барселоне. Локация - муниципальный бассейн "Piscina Municipal de Montjuïc". Компанию певице составили танцовщики, дайверы и синхронные пловцы. Замысел режиссера был воссоздать магию бассейна для прыжков в воду на Летних Олимпийских играх, которые проходили в Испании в 1992 году.
Сама же Dua Lipa несколько раз в клипе меняет свои образы, танцует на крыше здания, в воде и даже летает. Эти спецэффекты и впечатляющие режиссерские кадры сразу оценили слушатели. За сутки видеоработу "Illusion" посмотрело более 3 миллионов пользователей.
Реакция слушателей
- "Песня просто огонь! Кадры непревзойденные"
- "Боже, на этом видео все выглядит идеально. Певица, пейзажи, постановки, режиссерская работа. Просто кайф!"
- "Думала, что меня ничем не удивишь, но это шедевр"
- "Жаль, что быстро заканчивается. Смотрела бы еще и еще"
- "Таня и Дуа Липа - это лучшее сочетание таланта и креатива".
Напомним, ранее режиссер Таня Муньо сняла клип для Гарри Стайлза.