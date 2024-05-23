В видео певец предстал перед судом.

Известный украинский певец Дмитрий Монатик впервые за долгое время презентовал новую песню "А что?" и клип к ней. Режиссеркой танцевального видео стала номинантка на "Грэмми" украинка Таня Муиньо.

Режиссерка часто сотрудничает с Монатиком. Клип "А что?" - это уже их 20 совместная работа. Съемки видео проходили в Киеве, но атмосфера клипа переносит зрителей в американский Бродвей.

В кадре артист предстает перед судом. Сначала его хвалят, а потом осуждают и угрожают разлучить с любимой. Несмотря на все угрозы, он остается стойким, продолжает верить и опирается на собственную решимость. Он делает все, чтобы в конце концов преодолеть проблемы и воссоединиться с главной героиней. В песне Монатик также вспоминает об Одессе и Черном море.

В своем Instagram певец заявил, что новый клип - это часть экранизации его будущего мюзикла.

"Пожалуйста, отнеситесь к этой работе, как к экранизации одного из номеров будущего мюзикла", - написал певец.

Реакция поклонников

В комментариях под видео фанаты исполнителя выразили свой восторг от клипа. Они пишут, что работа напоминает голливудский фильм, в котором удачно сочетаются стильный визуальный ряд и интересный сюжет.

"Наконец-то! Мой самый любимый Дима Монатик с его хитовым творчеством вернулся. Нереально круто!"

"MONATIK превзошел все ожидания! Очень приятный и эмоционально глубокий трек, который найдет отклик в сердцах миллионов!"

"Моя любимая Одесса, куда я приезжал на отдых, и чувствовал себя как дома. Спасибо за создание этой песни. Это прям про Одессу"

"Это пожар! А что, кто запретит нам слушать хиты мирового уровня на украинском?"

"Какая большая работа проделана. Команда, декорации, свет, танцор. Дима Монатик, вы талант"

Что известно о Тане Муиньо

Украинская режиссерка родилась в Одессе. Ее видео-работы набирают миллионы просмотров. Звезда завоевала расположение американских знаменитостей и стала популярной среди культовых исполнителей. Она создавала клипы для Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia и Дженифер Лопес. Стоит указать, что именно Муиньо поставила конкурсный номер для alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024".

Напомним, ранее Таня Муиньо сняла клип для известной британской певицы.

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