Только недавно певица представила песню на украинском. Уже сегодня у нее состоялся релиз композиции на русском языке.

Певица Светлана Лобода, которая после 24 февраля сначала молчала о войне, а спустя неделю опубликовала фото своего украинского паспорта и высказалась в поддержку родины, продолжает транслировать свою неоднозначную позицию.

Так, недавно она представила первую за долгое время песню на украинском языке. Но уже 2 декабря представила песню на русском. И это в то время, когда артисты массово украинизируют свое творчество, отказываясь от русского языка. Композиция получила название "Города".

Клип, опубликованный на YouTube-канале знаменитости, начинается со звука воздушной тревоги, который за последние 9 месяцев практически не умолкает во всех регионах. Также в видеоработе показаны истории людей, которых разлучила война.

Видео дня

"Я думаю, все мы сегодня чувствуем такое глубокое одиночество и желание закрыть глаза, и проснувшись, оказаться там, где нет боли, нет горя, нет ненависти, есть только радость, смех и любовь. Нас разбрасывало по миру, нас несет дикая волна непредсказуемости жизни. Нам страшно. Но даже на самом темном небе встает солнце, и даже в одиноком сердце, есть место для любви. А расстояния в любви – условность", - прокомментировала Лобода.

Реакция соцсетей

"Света, знания украинского закончились на третьей песне?"

"А для кого ты русскоязычный трек выпустила?"

"Могла бы постараться на украинском языке"

"Всеми языками мира вы звучите прекрасно"

"И на русском, и на украинском – это огонь"

"Вы пишете песни русской, чтобы что?"

"Не могу поверить, что песня на языке врага. Это все та же культурная оккупация украинца. Это все та же неполноценность. Я желаю исполнительнице и людям, которые ее слушают, проснуться и осознать"

Напомним, СМИ пишут, что Лобода готова выступать для россиян в Дубае.

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