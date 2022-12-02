Певица Светлана Лобода, которая после 24 февраля сначала молчала о войне, а спустя неделю опубликовала фото своего украинского паспорта и высказалась в поддержку родины, продолжает транслировать свою неоднозначную позицию.
Так, недавно она представила первую за долгое время песню на украинском языке. Но уже 2 декабря представила песню на русском. И это в то время, когда артисты массово украинизируют свое творчество, отказываясь от русского языка. Композиция получила название "Города".
Клип, опубликованный на YouTube-канале знаменитости, начинается со звука воздушной тревоги, который за последние 9 месяцев практически не умолкает во всех регионах. Также в видеоработе показаны истории людей, которых разлучила война.
"Я думаю, все мы сегодня чувствуем такое глубокое одиночество и желание закрыть глаза, и проснувшись, оказаться там, где нет боли, нет горя, нет ненависти, есть только радость, смех и любовь. Нас разбрасывало по миру, нас несет дикая волна непредсказуемости жизни. Нам страшно. Но даже на самом темном небе встает солнце, и даже в одиноком сердце, есть место для любви. А расстояния в любви – условность", - прокомментировала Лобода.
Реакция соцсетей
- "Света, знания украинского закончились на третьей песне?"
- "А для кого ты русскоязычный трек выпустила?"
- "Могла бы постараться на украинском языке"
- "Всеми языками мира вы звучите прекрасно"
- "И на русском, и на украинском – это огонь"
- "Вы пишете песни русской, чтобы что?"
- "Не могу поверить, что песня на языке врага. Это все та же культурная оккупация украинца. Это все та же неполноценность. Я желаю исполнительнице и людям, которые ее слушают, проснуться и осознать"
Напомним, СМИ пишут, что Лобода готова выступать для россиян в Дубае.