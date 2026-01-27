Как вкусно сварить харчо: главные секреты настоящего грузинского супа

Грузинское блюдо можно приготовить и с традиционным для украинской кухни видом мяса.

Зимой особенно актуальны горячие пряные блюда, которые согревают изнутри. Одно из них – гордость грузинской кухни – суп харчо.

В классическом рецепте бульон для него варят на говядине с костью. Однако это блюдо можно приготовить и с традиционным для украинской кухни видом мяса – со свининой. Правда, в таком случае это уже будет харчо по-украински. Чтобы блюдо действительно получилось грузинским, нужно использовать несколько необычных для нас ингредиентов, и УНИАН решил разобраться, каких именно.

Как приготовить суп харчо вкусно – какие нужны классические ингредиенты

Изюминка этого блюда – легкая кислинка, которую можно получить, добавив ткапи (пюре из кизила или алычи, которое сушат пластинами) или соус ткемали, приготовленный из одноименной сливы с добавлением трав и чеснока.

Ткапи нелегко найти за пределами Грузии. Но, если у вас все-таки есть его пластинки, то их правильно использовать так: отломить кусочек, размочить и добавить в суп в конце варки. Вместо ткапи можно использовать ткемали или даже томатную пасту, томаты или чернослив (эти ингредиенты тоже могут придать супу кисло-сладкую нотку).

В классический суп харчо также добавляют чеснок и смесь пряностей хмели-сунели. Такой набор ингредиентов придает блюду уникальный вкус. Еще более необычным блюдо становится благодаря тому, что в него отправляют измельченные грецкие орехи. Они делают суп харчо более ароматным и насыщенным.

Кроме того, необходим рис – нужно брать тот, который хорошо держит форму и не разваривается. Обычно советуют использовать круглозернистый. Также в это блюдо после приготовления добавляют зелень – посыпают сверху свежей кинзой или петрушкой.

Обратите внимание, что суп традиционно варится густым. Если в нем стоит ложка – консистенция правильная.

Как сделать суп харчо – рецепт с украинским характером

Самое важное – сварить насыщенный бульон. Именно от его вкуса будет зависеть финальный результат: чем насыщеннее бульон, тем вкуснее в итоге получится суп.

Для харчо понадобится мясо на кости, например, можно взять свиные ребра. Выбирайте те, на которых не очень много жира. Второй важный компонент – классический грузинский соус ткемали, именно благодаря которому блюдо получается кисло-пряным.

Вот что понадобится на суп харчо – ингредиенты:

0,5 килограмма свиных ребер.

60 граммов риса.

2 луковицы.

1 морковь.

2-3 зубчика чеснока (приблизительно 15 граммов).

Корень петрушки (45 граммов).

60 граммов ткемали.

1 грамм молотого кориандра.

30 граммов грецких орехов.

2,5 грамма хмели-сунели.

5 граммов черного перца горошком.

10 граммов растительного масла.

Черный молотый перец и соль – на ваш вкус.

На это количество ингредиентов понадобится около 1,5 литра воды, но вы можете регулировать густоту по вкусу.

Как готовится суп харчо из свинины – пошаговая инструкция

Промойте рис до того момента, пока вода, которой вы его заливаете, не станет прозрачной. Порубите орехи и мелко нарежьте чеснок, корень петрушки и одну луковицу.

Потом нужно почистить морковку и вторую луковицу и разрезать их пополам. Промытые ребрышки уложите в кастрюлю, залейте холодной водой и туда же добавьте разрезанные овощи. Бульон на суп харчо варите на медленном огне около 1,5 часа.

Когда мясо сварится, достаньте его, выбросьте кости и нарежьте кубиками. Жидкость процедите, а после этого снова поставьте на огонь и добавьте рис. Пока рис будет вариться, влейте на сковороду растительное масло и поджарьте на нем уже измельченные ранее лук, орехи, корень петрушки и чеснок – эти ингредиенты должны стать золотистыми.

Соль, перец, хмели-сунели смешайте с ткемали и отправьте в бульон к рису. Далее всыпьте все то, что вы поджарили на сковороде. Доведите суп до кипения и варите приблизительно 10 минут.

Затем в кастрюлю нужно добавить мясо. Теперь суп харчо из свинины готов, но есть его лучше минимум через 20-30 минут – он будет вкуснее, когда немного настоится. Блюдо перед подачей можно украсить кинзой.

Ранее УНИАН писал, что традиционный суп харчо из свинины не делают, и опубликовал классический рецепт этого блюда – на говяжьем бульоне.

