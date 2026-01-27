Бруклин Бекхэм вышел на связь одновременно с награждением звездной мамы

Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц продемонстрировали публичное единство на фоне скандала вокруг семьи Бекхэмов.
Сегодня днем старший сын Виктории и Дэвида опубликовал в своем аккаунте в TikTok видео с романтическими кадрами супружеской жизни с Николой. Ролик состоит из нежных моментов влюбленных, он подписал его коротко: "Люблю тебя".
СМИ отмечают, что тайминг публикации совпадает с первым за время скандала публичным выходом Дэвида, Виктории, Харпер, Ромео, Круза и их избранниц. Семья поддержала Викторию на церемонии награждения в Париже.
Под роликом уже оставили множество комментариев поддержки, также поклонники пары засыпали комплиментами Николу. В то же время нашлись и более "острые" мнения:
"Пришли нам видео с танцем вашей мамы".
"Не забывай о своих родителях, они являются твоими родителями, несмотря ни на что".
"Твои мама и папа тоже тебя любят".
"Семья никогда не должна вмешиваться в любовные дела своих детей, это вредно. Бруклин, держись".
"Битва за пиар в социальных сетях".
Напомним, в начале года старший сын Бекхэмов заявил, что родители пытались разлучить его с любимой. Бруклин отметил, что теперь хочет жить своей жизнью.