Бруклин Бекхэм вышел на связь одновременно с награждением звездной мамы

Парень признался в любви своей жене.

Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц продемонстрировали публичное единство на фоне скандала вокруг семьи Бекхэмов.

Сегодня днем старший сын Виктории и Дэвида опубликовал в своем аккаунте в TikTok видео с романтическими кадрами супружеской жизни с Николой. Ролик состоит из нежных моментов влюбленных, он подписал его коротко: "Люблю тебя".

СМИ отмечают, что тайминг публикации совпадает с первым за время скандала публичным выходом Дэвида, Виктории, Харпер, Ромео, Круза и их избранниц. Семья поддержала Викторию на церемонии награждения в Париже.

Под роликом уже оставили множество комментариев поддержки, также поклонники пары засыпали комплиментами Николу. В то же время нашлись и более "острые" мнения:

"Пришли нам видео с танцем вашей мамы".

"Не забывай о своих родителях, они являются твоими родителями, несмотря ни на что".

"Твои мама и папа тоже тебя любят".

"Семья никогда не должна вмешиваться в любовные дела своих детей, это вредно. Бруклин, держись".

"Битва за пиар в социальных сетях".

Напомним, в начале года старший сын Бекхэмов заявил, что родители пытались разлучить его с любимой. Бруклин отметил, что теперь хочет жить своей жизнью.

Вас также могут заинтересовать новости: