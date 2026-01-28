Культурные силы и военный-рэпер Ян Шипула представили клип на песню 'Ще довго'

Ролик снят во время блэкаута.

Военный рэпер Ян Шипула представляет новую работу "Ще довго" – острый геополитически-сатирический рэп, который без фильтров рефлексирует над военной реальностью, международной политикой и жизнью в условиях энергетического дефицита, вызванного варварскими российскими обстрелами нашей энергетики, сообщили в Культурных силах.

Вместе с треком "Ще довго" выходит клип, снятый в узнаваемом для многих украинцев контексте – во время блэкаута. Видео служит ироничной инструкцией по выживанию во время вынужденных длительных отключений света.

"Ще довго" – это срез современного контекста, в котором даже привычные новости звучат как сюрреалистическая песня. В тексте трека переплелись темы войны, нефтяных игр, "азиатов по контракту" и "жесткой геополитики". Ян не избегает резких образов и прямых формулировок, создавая динамичную картину, в которой события меняются быстрее, чем мы успеваем их осмыслить", – говорится в сообщении.

Видео дня

Как отмечается, если сам трек затрагивает глобальные вопросы, то клип фокусируется на уровне бытового опыта. Видеоработа создана в формате сатирической видеоинструкции по выживанию. Артист наглядно демонстрирует: чтобы выстоять во время отключений света и тепла из-за варварских российских ударов по нашей энергетике, не нужны сверхчеловеческие усилия – достаточно простых вещей, внутренней стойкости и оптимизма.

"Ще довго" – о нашем иммунитете к абсурду и кризисным ситуациям. Этот трек и клип напоминают: даже когда вокруг темно и холодно, самый важный ресурс – это умение не грустить, а смеяться – как над врагом, так и над собой", – комментирует Ян Шипула.

Культурные силы– платформа, которая объединяет военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных, внедряет культурную дипломатию и информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59", "РадиоПехота" и другие. Ежемесячно артисты Культурных сил проводят около 200 выступлений в фронтовой зоне, а также передают бойцам примерно 1200 книг. В 2025 году Культурные силы спродюсировали и выпустили 49 песен, созданных военнослужащими, провели несколько коммуникационных кампаний для Сил обороны, в частности кампанию "Украина стоит, потому что стоит пехота", которая получила престижную награду Effie Awards и обеспечила охват аудитории в 12 млн контактов.

