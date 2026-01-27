Быстро разморозить мясо теперь не проблема.

Большинство хозяек знают, как правильно разморозить мясо - это лучше делать через холодильник. Но для полного оттаивания продукту обычно требуется 12-24 часа, а если нужно прямо сейчас? Оказывается, есть простой трюк, который позволяет разморозить мясо всего за несколько минут.

Как быстро разморозить мясо - без микроволновки и воды

Наверняка, это с вами случалось: за несколько минут до начала готовки вы вспоминаете, что мясо все еще лежит в морозилке. Что делать в этом случае и как быстро разморозить мясо - за 5 минут или чуть больше?

Пользователь Instagram под ником @pati.huistips показала лайфхак, позволяющий разморозить мясо всего за 15 минут - и это действительно просто, пишет британский таблоид Daily Express.

Вот что она сделала:

взяла две кастрюли из нержавеющей стали, одну из них перевернула вверх дном;

положила на дно кастрюли кусок замороженного фарша;

поставила сверху на фарш вторую кастрюлю - и через 15 минут фарш разморозился.

Как объяснила @pati.huistips, это работает благодаря тому, что металл прекрасно проводит тепло, и мясо размораживается сразу с обеих сторон. То есть, процесс идет быстрее и более равномерно. также этот способ разморозки куда лучше, чем в воде, так как не способствует росту бактерий, мясо не пропитывается водой и сохраняет свою текстуру.

Агентство по стандартам пищевых продуктов (FSA) настроено не так оптимистично: этот метод можно использовать исключительно, как способ ускорить процесс - не стоит забывать, что в мясе при комнатной температуре могут размножаться бактерии. Поэтому их рекомендации остаются прежними: "Продукты следует размораживать в холодильнике, чтобы они не нагревались слишком сильно. Также важно использовать их в течение 24 часов после полного размораживания - иначе они портятся так же, как свежие".

Не забывайте также перед готовкой убедиться, что мясо полностью разморожено, включая его середину - это самая плотная часть продукта. Частично размороженные куски могут прожариваться неравномерно, а вредные бактерии при этом выживают.

