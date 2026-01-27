Вышел трейлер подросткового фэнтези 'Дети леса 2'

Вышел украинский трейлер подросткового приключенческого фэнтези "Дети леса 2" (Woodwalkers 2), который станет продолжением фильма 2024 года, основанного на одноименной серии романов Кати Брендис.
Лента совместного производства Германии и Австрии расскажет о дальнейших приключениях мальчика-пумы Карага и его друзей с необычными способностями, которые учатся в закрытой школе для особых детей. Дружба, первая любовь и приключения – вот что ждет зрителей во второй части фильма.
В сиквеле к главной роли вернулся 17-летний австрийский актер французского происхождения Эмиль Шериф.
Также в ленте задействованы такие звезды немецкоязычного кино, как Оливер Масучи ("Он снова здесь", "Ход короля", сериал "Тьма"), Мориц Бляйбтрой ("Достучаться до небес", "Беги, Лола, беги", "Душевная кухня") и Мартина Гедек ("Жизнь других", "Комплекс Баадер-Майнгоф", "Дневник Анны Франк").
Режиссером фильма выступил немец Свен Унтервальд-мл., который до этого работал над франшизой "Школа магических животных". Он заменил американо-немецкого режиссера Дамиана Джона Харпера, который поставил первую часть.
Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм выйдет 19 марта 2026 года.
Франшиза "Дети леса" – что известно
Напомним, первая часть франшизы "Дети леса" вышла на экраны осенью 2024 года, хотя украинские зрители смогли увидеть ленту только в начале 2025 года.
Критики похвалили фильм за визуальную составляющую, однако раскритиковали за сценарий. Картина имела две номинации на Немецкую кинопремию – как лучший детский фильм и за спецэффекты.
На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,1 из 10 баллов.
Уже известно, что у франшизы будет третья часть, которая должна выйти на экраны в сентябре 2027 года.