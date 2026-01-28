Заменит дорогое средство: домашний раствор из 2 ингредиентов от налета на кранах

Металлические поверхности можно легко очистить от известковых отложений домашним средством.

Некоторые хозяйки и хозяева не знают, как очистить краны от известкового налета, не используя дорогие и агрессивные средства. Есть копеечный лайфхак, который поможет сэкономить на уборке.

Издание Express описало, как удалить затвердевший известковый налет с кранов и других металлических поверхностей, используя всего два ингредиента, а также пульверизатор и салфетку из микрофибры.

Как очистить кран от налета в домашних условиях

Для приготовления домашнего средства для очистки металла понадобятся только лимонная кислота и вода. По желанию можно добавить любое эфирное масло, тогда смесь получится более ароматной.

Чем убрать известковый налет с крана – рецепт смеси:

Вскипятите 0,5 литра воды.

Отмерьте 200 миллилитров жидкости в мерном стакане и дайте ей остыть.

В оставшихся 300 мл кипятка растворите лимонную кислоту так, чтобы на дне не осталось ее гранул.

После этого всю жидкость влейте в пульверизатор и перемешайте. Это средство можно использовать, пока его запах не изменится. Когда раствор станет неприятно пахнуть, это признак того, что он испортился.

Как убрать многолетний известковый налет

Обильно распылите раствор на загрязненную поверхность и оставьте на 15 минут. Когда это время истечет, отложения будут легко отходить от металла. Протрите поверхность салфеткой из микрофибры, и она снова будет блестеть.

