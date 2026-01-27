Стала известна дата выхода продолжения сериала 'Рассказ служанки'

Это будет история взросления нового поколения девушек.

Американская платформа Hulu объявила дату премьеры сериала "Заветы", который станет продолжением известной ленты "Рассказ служанки".

Как пишет издание Variety, первые три эпизода появятся уже 8 апреля, а следующие будут выходить еженедельно. К слову, лента создана на основе романа Маргарет Этвуд и разворачивается в дистопической теократии Гилеад через несколько лет после событий оригинального сериала. По официальному синопсису, это история взросления нового поколения девушек Гилеада, которые вынуждены принимать реальность, в которой оказались.

Главные роли в "Заветах" сыграют Энн Дауд, Чейз Инфинити, Люси Халлидей, Ровен Бланчард, Роуэн Бланшар, Маттеа Конфорти, Заррин Дарнелл-Мартин, Ева Фут и другие. Исполнительным директором стал Брюс Миллер.

Видео дня

К слову, сериал "Рассказ служанки" вышел в 2017 году и стал настоящим хитом. У него было шесть сезонов.

Напомним, ранее вышел трейлер драмы "Кутюр" с актрисой Анджелиной Джоли. Стало известно также, когда ленту можно будет посмотреть в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: