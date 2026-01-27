'2000 метров до Андреевки' номинировали на BAFTA - лента будет бороться с фильмом о России

Фильм Мстислава Чернова рассказывает о боях 2023 года.

Во вторник, 27 января, объявили номинации на престижную премию BAFTA Film Awards 2026, которую присуждает Британская академия телевидения и киноискусства.

Как передает Variety, в этом году среди главных претендентов выделяются "Битва за битвой" и "Грешники", которые получили больше всего номинаций и считаются фаворитами церемонии. Пол Томас Андерсон с политической сатирой "Битва за битвой" получил 14 номинаций, а исторический хоррор Райана Куглера "Грешники" получил 13.

В категорию "Документальные фильмы" вошла лента украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", которая охватывает события украинского контрнаступления на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года. Также номинировали фильм "Мистер Никто против Путина" о российском преподавателе, который исследует усиление военной пропаганды в школе.

В пятерку лучших фильмов вошли:

"Битва за битвой"

"Грешники"

"Гамнет"

"Марти Суприм. Гений комбинаций"

"Сентиментальная ценность"

В категории "Лучший режиссер" номинированы:

Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой"

Райан Куглер - "Грешники"

Хлоя Чжао - "Гамнет"

Джош Саффди - "Марти Суприм. Гений комбинаций"

Йоахим Триер - "Сентиментальная ценность"

Йоргос Лантимос - "Бугония"

Среди номинантов на лучшую женскую роль:

Роуз Бирн - "Я не железная"

Кейт Хадсон - "Песня любви"

Чейз Инфинити - "Одна битва за другой"

Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность"

Эмма Стоун - "Бугония"

В категории "Лучший актер" за главную роль претендуют:

Роберт Арамайо - "Клянусь"

Тимоти Шаламе - "Марти Суприм. Гений комбинаций"

Леонардо ДиКаприо - "Битва за битвой"

Итан Хоук - "Голубая луна"

Майкл Б. Джордан - "Грешники"

Джесси Племонс - "Бугония".

Церемония BAFTA 2026 состоится 22 февраля в Лондоне в Royal Festival Hall, ведущим станет Алан Камминг.

Напомним, на будущий "Оскар" подавались сразу три ленты, в которых рассказывалось о войне Российской Федерации против Украины, однако они не попали в список номинантов.

