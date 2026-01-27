'2000 метров до Андреевки' номинировали на BAFTA - лента будет бороться с фильмом о России

Во вторник, 27 января, объявили номинации на престижную премию BAFTA Film Awards 2026, которую присуждает Британская академия телевидения и киноискусства.
Как передает Variety, в этом году среди главных претендентов выделяются "Битва за битвой" и "Грешники", которые получили больше всего номинаций и считаются фаворитами церемонии. Пол Томас Андерсон с политической сатирой "Битва за битвой" получил 14 номинаций, а исторический хоррор Райана Куглера "Грешники" получил 13.
В категорию "Документальные фильмы" вошла лента украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", которая охватывает события украинского контрнаступления на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года. Также номинировали фильм "Мистер Никто против Путина" о российском преподавателе, который исследует усиление военной пропаганды в школе.
В пятерку лучших фильмов вошли:
- "Битва за битвой"
- "Грешники"
- "Гамнет"
- "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- "Сентиментальная ценность"
В категории "Лучший режиссер" номинированы:
- Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой"
- Райан Куглер - "Грешники"
- Хлоя Чжао - "Гамнет"
- Джош Саффди - "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- Йоахим Триер - "Сентиментальная ценность"
- Йоргос Лантимос - "Бугония"
Среди номинантов на лучшую женскую роль:
- Роуз Бирн - "Я не железная"
- Кейт Хадсон - "Песня любви"
- Чейз Инфинити - "Одна битва за другой"
- Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность"
- Эмма Стоун - "Бугония"
В категории "Лучший актер" за главную роль претендуют:
- Роберт Арамайо - "Клянусь"
- Тимоти Шаламе - "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- Леонардо ДиКаприо - "Битва за битвой"
- Итан Хоук - "Голубая луна"
- Майкл Б. Джордан - "Грешники"
- Джесси Племонс - "Бугония".
Церемония BAFTA 2026 состоится 22 февраля в Лондоне в Royal Festival Hall, ведущим станет Алан Камминг.
Напомним, на будущий "Оскар" подавались сразу три ленты, в которых рассказывалось о войне Российской Федерации против Украины, однако они не попали в список номинантов.