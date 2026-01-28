Алена Омаргалиева публично обратилась к мужу-воину

Артистка поздравила возлюбленного с днем рождения.

Известная украинская певица Алена Омаргалиева, которая ранее рассказывала о кризисе в браке, публично обратилась к своему мужу-военному Тамерлану.

Сегодня, 28 января, избранник артистки празднует свой день рождения. Ему исполнилось 37 лет. По случаю праздника Алена решила поздравить его в Instagram и показала совместные фото с именинником.

"Мой котик, поздравляю тебя с днем рождения. Ты не просто мой муж, ты мой защитник, опора и лучший папа для нашего сына. Каждый день я вижу твою силу, мужество и доброту, твою способность делать даже самое сложное простым для нашей семьи. Я горжусь тобой и благодарна за все, что ты делаешь для нас и для тех, кого любишь", - написала Омаргалиева.

Она также пожелала мужу здоровья и радости, а еще поблагодарила такими словами:

"Пусть твои смелые и порой, казалось бы, нереальные идеи находят свое воплощение, а сердце всегда испытывает радость и спокойствие. Пусть тебя оберегают все высшие силы и любые трудности проходят мимо тебя. Желаю, чтобы ты всегда был счастлив, здоров и уверен в завтрашнем дне. Я рядом, верю в тебя и очень тебя люблю. Наша семья счастлива благодаря тебе, и я хочу, чтобы ты чувствовал это каждый день".

