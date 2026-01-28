Окна больше не будут 'плакать': что поставить на подоконник

Чтобы приготовить домашнее средство для борьбы с конденсатом, в частности, понадобится обычная поваренная соль.

Зимой из-за разницы температур на улице и в доме на окнах часто появляется конденсат, который провоцирует сырость. Лучше сразу с ней бороться, чтобы потом не решать более серьезную проблему – не думать, как убрать плесень со стен навсегда.

УНИАН решил разобраться, как избавиться от запаха сырости в доме народными средствами, и нашел простой и действенный рецепт. На YouTube-канале Clever Hacks опубликовано видео, в котором описан лайфхак, благодаря которому можно быстро убрать лишнюю влагу и освежить воздух в помещении.

Как избавиться от сырости в доме

Для приготовления средства, благодаря которому в жилье не будет повышенной влажности, понадобятся всего 3 ингредиента и небольшой стеклянный или пластиковый контейнер.

Вот что нужно смешать, чтобы от сырости в доме не осталось и следа:

Соль (идеально подойдет обычная поваренная, но можно взять и морскую).

Кондиционер для белья, например, с цветочным ароматом.

Спирт.

Соль способна эффективно поглощать влагу, спирт испаряется и помогает снизить риск появления неприятных запахов, а благодаря кондиционеру пространство заполняется цветочным ароматом.

Наполните солью контейнер, влейте колпачок кондиционера для белья, добавьте примерно три столовые ложки спирта и тщательно перемешайте. Соединив эти три ингредиента, вы получите самодельный поглотитель влаги.

Теперь вы будете знать, как избавиться от сырости в квартире с помощью этого простого средства – поставьте его на окно, и как утверждается на канале, "сразу заметите разницу".

"Воздух станет свежее, а тонкий цветочный аромат распространится по всему дому", – подчеркивается в ролике.

Если вы хотите избавиться от сырости навсегда, тогда нужно найти первопричину появления конденсата. Возможно, в окнах ухудшилось качество уплотнителя, или в самом помещении плохая вентиляция.

