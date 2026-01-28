Netflix показал первый тизер сериала 'Детектив Холе' по бестселерам Ю Несбе

Премьера сериала состоится на Netflix 26 марта 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер норвежского детективного сериала "Детектив Холе" (Jo Nesbo's Detective Hole), снятого по бестселерам Ю Несбе – одного из самых популярных писателей в жанре "скандинавский детектив".

Этот цикл романов рассказывает о блестящем детективе Харри Холе полиции Осло, известном нестандартными методами расследований.

В основу сюжета сериала легла пятая книга цикла "Пентограма" (The Devil's Star), параллельно охватывающая две арки – появление в Осло нового серийного убийцы и непрекращающаяся вражда Холе с коррумпированным и совершенно безжалостным коллегой-полицейским Томом Волером.

Видео дня

Главные роли в сериале сыграли популярные далеко за пределами Норвегии актеры Тобиас Зантельман ("Геракл", "На гребне волны", сериалы "Родина", "Последнее королевство", "Марчелла") и Юэль Киннаман ("Робокоп", "Отряд самоубийц", "Девушка с татуировкой дракона", сериалы "Убийство", "Видоизмененный углерод").

Сценаристом сериала выступил сам Ю Несбе.

Премьера шоу состоится на Netflix 26 марта 2026 года. Первый сезон будет нассчитывать 9 эпизодов, которые, вероятно, выйдут одновременно.

Ю Несбе – чем известен писатель

Норвежец Ю Несбе родился в Осло в 1960 году и изначально начинал своей творческий путь как главный вокалист и автор песен норвежской рок-группы Di Derre, основанной в 1992 году.

Однако настоящую славу ему принесло писательство – в 1997 году была издана его первая книга "Нетопырь", открывающая цикл романов о детективе Харри Холе. Именно этот герой стал центральным персонажем в обширной библиографии автора.

На данный момент Несбе считается одним из самых успешных и популярных писателей в жанре "скандинавский детектив".

Помимо книг, он также написал оригинальные сценарии к нескольким популярным норвежским сериалам, включая "Deadline Torp" (2004) и "Окуповані" (2015-2020).

Также его романы неоднократно экранизировались, начиная с 2011 года – тогда на экраны вышел чернокомедийный криминальный триллер "Охотники за головами", главную роль в котором исполнил звезда "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау.

Снимали фильмы по книгам Несбе и в Голливуде. Так, в 2017 году вышел психологический триллер "Снеговик" от шведского режиссера Томаса Альфредсона ("Впусти меня", "Шпион, выйди вон!"), главные роли в котором сыграли Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки", "Стыд", "Операция "Черный кейс", франшиза "Люди Икс") и Ребекка Фергюсон ("Доктор Сон", "Дом из динамита", франшизы "Дюна", "Миссия невыполнима"). Это была первая экранизация романов о Харри Холе.

Кроме того, в 2024 году Amazon Prime выпустил неонуарный детектив "Убийственная жара" с Джозефом Гордоном-Левиттом ("500 дней лета", "Начало", трилогия "Темный рыцарь"), Шейлин Вудли (франшиза "Дивергент", сериал "Большая маленькая ложь") и Ричардом Мэдденом ("Рокетмен", "Вечные", сериал "Игра престолов").

Вас также могут заинтересовать новости: