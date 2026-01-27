56-летняя Джей Ло показала себя без макияжа (видео)

Звезда раскрыла детали своего утреннего ухода.

56-летняя американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес удивила фанатов новым видео, показав себя без макияжа.

В опубликованном в Instagram ролике звезда демонстрирует свой утренний уход за кожей. Она говорит, что уже надела спортивный костюм и умыла лицо, а затем пошагово показывает, как пользуется продуктами из своей линейки JLo Beauty, включая сыворотку для шеи и средство для сияния кожи.

Звезда, за которой следят более 246 миллионов аккаунтов, выбирает легкий, минималистичный макияж. Она наносит немного румян, легкий тон для губ и бронзер, а затем объявляет, что уже готова идти по делам.

Короткий ролик собрал более 218 тысяч лайков и более пяти тысяч комментариев. Поклонники певицы не перестают восхищаться ее красотой, а также признаются ей в любви.

Как известно, Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Бронксе, Нью-Йорк. Она стала известна благодаря ролям в фильмах "Селена" (1997), "Поворот" (1997) и "Свадебный переполох" (2001), а также благодаря успешной музыкальной карьере. Лопес выпустила многочисленные хиты ("On the Floor", "Let's Get Loud") и завоевала репутацию одной из самых влиятельных латиноамериканских звезд в мире.

