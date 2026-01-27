'Игра в прятки' с Элайджей Вудом и Сарой-Мишель Геллар ускоряет выход в прокат (видео)

Над продолжением работает та же команда.

Уже этой весной на экраны выйдет сиквел черной комедии с элементами ужасов под названием "Игра в прятки" - дату релиза перенесли на 20 марта 2026 года.

Главную роль в фильме "Игра в прятки: Я иду искать" исполнит Самара Вивинг, которая вернулась к образу Грейс МакКалли. К актерскому составу также присоединились Кэтрин Ньютон ("Паранормальное явление 4"), Сара Мишель Геллар ("Баффи - истребительница вампиров"), Элайджа Вуд ("Властелин колец"), Дэвид Кроненберг ("Муха"), Кевин Дюранд ("Люди Икс: Начало"), Нестор Карбонелл ("Утреннее шоу") и другие.

События второй части разворачиваются сразу после финала оригинала. По официальному синопсису, Грейс узнает, что кошмар только начинается:

"Спустя мгновение после того, как Грейс пережила тотальное нападение семьи Ле Домас, она узнает, что достигла следующего уровня ужасной игры - и на этот раз вместе со своей отчужденной сестрой Фейт. У Грейс есть один шанс выжить, сохранить жизнь сестры и претендовать на Высокий престол Совета, который контролирует мир. Четыре враждующие семьи охотятся за ней за трон, и тот, кто победит, правит всем".

Режиссерами ленты снова стали Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт ("Крик"). Оригинальный фильм вышел в 2019 году. Он был снят с бюджетом 6 миллионов долларов и собрал 28 миллионов в прокате США.

