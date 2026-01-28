Жена Усика показала младшую дочь и поздравила ее с праздником (фото)

Девочка празднует свой день рождения.

Жена известного украинского боксера, абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и дважды в тяжелом весе Александра Усика - Екатерина - трогательно поздравила их младшую дочь.

Сегодня, 28 января, маленькая Мария празднует свой день рождения. Ей исполнилось два года.

По случаю праздника Екатерина опубликовала в своем Instagram новые фото именинницы и показала, как она подросла.

"Сегодня этой принцессе 2 годика. Наше маленькое сокровище".

К слову, 25 сентября 2009 года пара сыграла свадьбу. Сейчас супруги воспитывают четверых общих детей: дочь Лизу, сыновей Кирилла и Михаила, а также младшую дочь Марию. Ранее Екатерина рассказывала, что сыновья живут за границей во время войны, а вот дочери часто приезжают с ними в Украину.

Напомним, ранее жена Александра Усика показала редкие кадры с 15-летней дочерью Елизаветой, которая значительно изменилась. Известная пара провела благотворительное мероприятие, на которое взяла также своих детей.

