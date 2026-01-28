Популярную украинскую певицу раскритиковали в сети за фигуру: она эмоционально ответила

Лида Ли объяснила, из-за чего изменилось ее тело.

Популярная украинская певица Лидия Скорубская, выступающая под сценическим именем Lida Lee, рассказала об изменениях в фигуре.

Артистка призналась, что в последнее время ее критикуют за внешний вид. В частности, некоторые подписчики пишут, что она набрала лишние килограммы, а другие - начали поздравлять с беременностью. Однако сама Lida Lee решила объяснить причину своих изменений в Instagram.

"Многих так задело мое тело, что я уже не могу молчать... Знаете, никогда не думала, что столкнусь с такой ситуацией, что однажды проснувшись просто не влезу в одежду. Но постоянные переезды, 4 месяца съемок, которые начинались почти всегда с 6-7 утра, очень загруженный график и выступления дали о себе знать", - написала исполнительница хита "Схожі".

Видео дня

Поэтому впоследствии певица обратилась к врачу и сдала необходимые анализы, чтобы понять, что происходит на самом деле.

"Чаще всего я ела один раз в день, а то я и вообще нормально не ела + я почти не сидела, постоянно где-то ходила, что-то делала.... Знаете, это было так страшно, я не могла понять, что происходит и почему все изменилось так резко. Переживала, что это все из-за гормонов или чего-то похуже. Начала сдавать анализы, чтобы понять состояние. И мне говорят, что это результат стрессов и недосыпов", - добавила Lida Lee.

Сейчас Лида активно занимается спортом и советует хейтерам не писать подобные комментарии женщинам, ведь это может сильно ранить.

Напомним, ранее известная певица подтвердила роман с актером-воином Даниэлем Салемом.

Вас также могут заинтересовать новости: