Актриса, которой приписывают роман с Цымбалюком, 'засветила' обручальное кольцо (фото)

Об отношениях с актером Светлицкая молчит.

Украинская актриса Елена Светлицкая ("Дом "Слово". Бесконечный роман", "Бриллиантовая корона") на фоне слухов о романе с Тарасом Цымбалюком появилась с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Сегодня днем 34-летняя артистка вышла в Stories своего Instagram-блога, чтобы рассказать о жизни без света, тепла и воды. Светлицкая показалась подписчикам в машине и сообщила, что везет детей в отель, где будет электроэнергия:

"Очередное утро без света, без тепла. Я психанула и решила поехать в отельчик. Дети, вы рады? Как вам такое решение? Потому что это уже просто... Едем в отельчик, немного изменим обстановку. Примем душ, помоем волосы, высушим феном. Позавтракаем теплой пищей. Такие дела, такие реалии, такие решения".

На видео можно увидеть, что на безымянном пальце правой руки разведенная актриса носит кольцо. Стоит отметить, что на недавних снимках Светлицкой украшения не было.

Видео дня

Напомним, на днях актриса Наталья Денисенко, которая также является подругой Тараса Цимбалюка, призналась, что больше не общается с Еленой Светлицкой. По ее словам, причиной ссоры стали ревность и зависть.

Отметим, что Тарас и Елена не подтверждали, что встречаются. Актеры только публикуют в сети фотографии и видео с совместного отдыха.

