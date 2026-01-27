Назван самый элегантный цвет сапог 2026 года

Tan-сапоги уже выбирают модные инфлюенсеры.

В 2026 году модный фокус смещается с классических черных и бордовых сапог на более изящную альтернативу - коричневые сапоги оттенка tan (цвет загара).

Как пишет Who What Wear, именно этот цвет все чаще выбирают fashion-инфлюенсеры, делая его одним из главных обувных трендов сезона. Tan-сапоги выглядят мягче и дороже привычных темных оттенков, а также легко вписываются как в повседневные образы с денимом, так и в элегантные аутфиты с костюмами, пальто или монохромными сетами.

Среди звездных поклонниц тренда - шведская модель и баскетболистка Эльза Госк, которая неоднократно появлялась в образах с tan-сапогами, сочетая их с замшевыми комплектами, минималистичными топами и лаконичными силуэтами.

Видео дня

Издание советует носить tan-сапоги с темными нейтральными цветами - черным, шоколадно-коричневым, графитовым, а весной сочетать со светлым денимом, белыми рубашками и легкими пальто. Такой выбор позволяет освежить образ и сделать его более современным без лишних экспериментов.

Ранее модные обозреватели предупреждали об изменениях в моде на животные принты - сейчас в тренде оказался только один рисунок.

Вас также могут заинтересовать новости: