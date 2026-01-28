В жизни трех знаков Зодиака заканчивается затяжная 'черная полоса': когда они выдохнут

В списке есть представители знака Стрелец.

Составлен гороскоп на февраль 2026 года. Для трех знаков Зодиака завершение февраля станет поворотной точкой. Существенные перемены принесет переход Нептуна и Сатурна из Рыб в Овен – событие, которое отражается не только на внешних обстоятельствах, но и на внутреннем состоянии, отношениях и жизненных ориентирах, пишет Your Tango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

С марта 2023 года Сатурн находился в Рыбах – знаке, связанном с 12 домом гороскопа, символом завершений, утрат и закрытия кармических циклов. Этот транзит оказался особенно непростым в 2025 году, когда Сатурн соединился с Нептуном. Подобные соединения происходят раз в 35–36 лет и почти всегда сопровождаются ощущением утраты почвы под ногами. Сатурн отвечает за порядок, границы и устойчивые конструкции, тогда как Нептун размывает формы, разрушает иллюзии и обнажает скрытое.

С начала 2025 года многие привычные ориентиры исчезли или трансформировались. Это сопровождалось растерянностью, внутренним хаосом и ощущением неопределенности – как на личном уровне, так и в коллективном поле. Период казался затяжным и морально истощающим, однако он был необходим для завершения старой главы.

Когда к концу февраля 2026 года обе планеты окончательно покинут Рыбы, для знаков, испытавших наибольшее давление, начнется заметное облегчение и постепенное восстановление.

Рыбы

Рыбы, вы прошли один из самых непростых этапов за последние годы. Теперь напряжение постепенно спадает, и появляется возможность почувствовать вкус жизни глубже и спокойнее.

Транзит Нептуна по вашему знаку и первому дому личности длился с 2011 года и стал длительным периодом поиска себя. Он сопровождался ощущением тумана, потерей четких ориентиров, внутренней усталостью и сомнениями. В зависимости от аспектов Нептуна в натальной карте вы могли переживать как вдохновляющее духовное пробуждение, так и разочарование, желание уйти от реальности или чувство, что границы вашей жизни стерлись.

Сатурн посещает ваш солнечный знак раз в 30 лет, и его влияние всегда ощущается как экзамен на зрелость. Этот транзит поднимает темы ответственности, ограничений, самодисциплины и кармических уроков, которые невозможно обойти или контролировать.

Соединение Сатурна и Нептуна в 2025 году стало особенно тяжелым: вы могли пережить утрату, расставание или глубокое разочарование. Однако именно этот опыт переформатировал ваше отношение к близости, дружбе и любви. В 2026 году эмоциональные связи будут ощущаться иначе – более осознанно и устойчиво.

Когда Сатурн и Нептун перейдут в Овен и активируют ваш второй дом, фокус сместится на ресурсы, ценности и самооценку. Появится ощущение направления, уверенности и внутренней опоры. Вы выходите из тени и возвращаетесь к себе, хотя прежней версии уже не существует. Она осталась в прошлом, уступив место более зрелому, сильному и собранному состоянию.

Дева

Для Дев транзиты Нептуна и Сатурна затронули одну из самых чувствительных сфер – партнерские отношения. Нептун вошел в ваш седьмой дом в 2011 году, а Сатурн присоединился к нему в марте 2023-го, усилив и без того непростые процессы.

На протяжении этого периода отношения – личные и деловые – проходили через проверки, размывание границ и потерю ясности. В определенный момент Нептун противостоял вашему Солнцу, что могло привести к утрате значимого человека или к тяжелым обстоятельствам, затрагивающим вас через других. Такой аспект длится около двух лет и часто сопровождается ощущением опустошения, обмана или неопределенности. Несмотря на возможный духовный или творческий рост, эмоционально этот этап был истощающим.

Сатурн в седьмом доме сам по себе считается непростым транзитом. Он может приносить чувство одиночества даже в паре, завершение союзов, кризисы в браке или необходимость столкнуться с серьезными проблемами в отношениях. Если связь не имела прочного фундамента, она не выдерживала давления и завершалась.

Соединение Сатурна и Нептуна в вашем седьмом доме стало кульминацией этих процессов. Для кого-то это означало отсутствие отношений и болезненное чувство нехватки близости, для других – затяжной кризис в существующем союзе.

К концу февраля 2026 года обе планеты покинут ваш седьмой дом. Нептун больше не вернется в эту зону в течение жизни, а Сатурн – только через три десятилетия. Напряжение начнет спадать. Тем, кто состоит в отношениях, станет заметно легче. А тем, кто стремится к партнерству, будет значительно проще его создать.

Стрелец

Стрельцы, вы завершаете длительный и эмоционально насыщенный цикл и постепенно входите в более устойчивый и вдохновляющий этап жизни.

Сатурн и Нептун на протяжении многих лет проходили через ваш четвертый дом – сферу, связанную с домом, семьей, корнями и внутренним фундаментом. Нептун вошел туда в 2011 году, а Сатурн присоединился в марте 2023-го, усилив тему ответственности и испытаний.

Этот период мог принести серьезные изменения в семейной системе: утраты, дистанцию с родственниками, переезды или проблемы, связанные с жильем и бытом. Домашняя жизнь и чувство стабильности неоднократно подвергались пересмотру. Возможно, произошел конфликт или разрыв с кем-то, кто ранее был особенно близок.

Сатурн в четвертом доме часто указывает на финансовые затраты, связанные с недвижимостью, а также на необходимость заботы о пожилых членах семьи. Эмоциональная нагрузка, чувство изоляции или напряженные отношения могли стать постоянным фоном.

В определенный момент Сатурн и Нептун образовали напряженные аспекты к вашему Солнцу, усилив неуверенность в ключевых вопросах – работе, отношениях или финансах. Однако этот этап подходит к завершению. К концу февраля вы почувствуете заметный подъем энергии, внутреннее облегчение и возвращение мотивации. Фокус сместится с тяжелых обязанностей на новые перспективы, а жизненный настрой станет более легким и вдохновляющим.

