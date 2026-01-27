Юлия Санина впервые за долгое время опубликовала фото сына и мужа

Малыша уже засыпали комплиментами.

Украинская певица, автор песен, телеведущая и фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина показала, как вырос ее маленький сын Даниил.

Она поделилась в своем Instagram-блоге серией фотографий, которые сделала в январе 2026 года. Кроме самой певицы, на снимках можно заметить ее мужа - участника группы Валерия Бебко - и их сына. Санина похвасталась успехами Даниила в игре на фортепиано и в спорте, вызвав восторженные комментарии поклонников:

"Вот это Данька дает! Молодец!".

Видео дня

"Любимая семья".

"Замечательные фото. Даня уже такой взрослый и играет на фортепиано".

"Данька просто машина! Рандомы греют душу".

"Какая доза эстетики в ленте! Прекрасные фото! А Даня красавчик".

"Какая же вы красивая!".

Как известно, мужская часть группы "The Hardkiss" находится за границей. В одном из интервью Юлия Санина заявила, что ее муж уехал из Украины еще до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Сама певица продолжает бывать в Украине. Ей неоднократно приходилось публично отвечать на упреки по поводу выезда Валерия Бебко и других артистов группы.

Вас также могут заинтересовать новости: