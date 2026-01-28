Победительница 'Холостяка-13' рассекретила пол первенца (видео)

Инна уже на 6 месяце беременности.

Победительница 13 сезона романтического шоу "Холостяк", где главным героем был ветеран войны Александр "Терен" Будько - Инна Белень - рассекретила пол первенца.

На днях блогерша и ее избранник Иван устроили гендер-пати, на которой собрались родные и друзья будущих родителей. На своей странице в Instagram Инна опубликовала трогательный момент, когда она вместе с возлюбленным нажали на кнопку, после чего появился дым розового цвета. Значит, у Белень родится девочка.

"Я до сих пор не могу поверить... Мы так тебя ждем", - подписала видео Инна.

К слову, о своей беременности Инна впервые рассказала на пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта". Она отметила, что должна стать мамой уже в апреле. Также блогерша признавалась, что с Иваном они познакомились еще в школе. Влюбленные уже обручились, однако свадьбу планируют сыграть после рождения ребенка.

Напомним, ранее победительница "Холостяка" Инна Белень сделала откровенное признание. Она рассказала, с какими проблемами столкнулась во время беременности из-за сделанной в прошлом году пластики груди и жалеет ли об этом.

