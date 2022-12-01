Менеджер прислала райдер звезды заказчику из России.

Популярная певица Светлана Лобода, которая долго не могла определиться со своей позицией относительно войны в Украине, все же решила поддержать родную страну. Она четко высказалась в поддержку Украины и даже сообщила, что финансово поможет разрушенному оккупантами Ирпеню.

Недавно она выпустила и украиноязычную песню "Два незнайомці". Однако, как говорится, деньги не пахнут. В сети начала распространяться информация, что певица может выступить в Дубае для россиян.

Telegram-канал SHOT опубликовал скриншоты переписки заказчика и менеджера Лободы, в которых идет речь о том, что звезда готова дать концерт россиянам, в том числе исполнить свой хит "Суперзвезда", за 100 тысяч евро плюс 10% налогов.

Видео дня

Заказчик уточнил, не смущает ли Лободу, что выступать она будет для российской аудитории, оглядываясь на то, что именно Россия напала на Украину. На что менеджер Светланы ответила: "Можем опустить (этот момент, - УНИАН). Но окончательный ответ Светлана даст после того, как получит информацию о клиенте".

Также менеджер певицы отправила заказчику райдер. Отмечается, что Лободе должны предоставить оружие для шоу, фрукты, овощи, горячие блюда и прочее.

Светлана Лобода: позиция относительно войны в Украине

В первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину она молчала о войне. Из-за этого ее внесли в "черный список" артистов, молча поддерживающих преступный режим Кремля.

Звезде не понравилось находиться в этом списке, поэтому она быстро сменила риторику. Лобода заявила, что поддерживает Украину. Сейчас выступает на благотворительных концертах.

Также МИД Литвы хотел запретить Лободе въезд в страну из-за неоднозначной позиции относительно войны в Украине, но позже выяснилось, что для этого пока нет никаких оснований.

Напомним, ранее Лобода высказалась о политике Путина и будущем России.

Вас также могут заинтересовать новости: