Гороскоп на 28 января по картам Таро: Рыбам - положительные эмоции, Львам - достижение цели

Составлен гороскоп на 28 января по картам Таро для всех знаков Зодиака. Стоит уделить больше времени собственным мечтам. Также день благоприятен для планирования и приятных встреч.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен – Карта "Колесница"

Вы можете почувствовать желание ускорить события, но важно держать руль в своих руках. Не распыляйте энергию на мелочи. Четкая цель и контроль над эмоциями приведут к результату. Сейчас вам стоит довести дело до конца. Верьте в собственные силы.

Телец – Карта "Иерофант"

День потребует от вас быстрых решений. Возможно обращение за советом к старшему или более опытному человеку. Сейчас не стоит экспериментировать там, где нужна надежность. В отношениях с любимым человеком будет ощущаться гармония. Удачное время для планирования общего будущего.

Близнецы – Карта "Двойка Мечей"

Вам нужно будет сделать важный выбор. Он будет касаться профессиональной деятельности. Есть вероятность, что вам предложат повышение или вообще сменить направление карьеры. Однако избегайте эмоциональных решений. Ответ придет, когда напряжение спадет.

Рак – Карта "Четверка Кубков"

У Раков возможно чувство апатии или внутренней усталости. Не игнорируйте сигналы тела. День подходит для восстановления, а не активных действий. Посмотрите внимательнее, ведь рядом есть возможность, которую вы не замечаете. Она может изменить жизнь к лучшему.

Лев – Карта "Маг"

У вас есть все необходимые ресурсы, чтобы достичь своей цели. Смело инициируйте разговоры или проекты. Важно действовать осознанно и четко. Также следует попросить поддержки у коллег. Ваш успех будет в центре внимания.

Дева – Карта "Девятка Пентаклей"

День может принести ощущение самодостаточности. Вы видите плоды собственного труда. Позвольте себе по-настоящему порадоваться за себя. В отношениях стоит проявить щедрость. Ваша вторая половинка это оценит.

Весы – Карта "Тройка Кубков"

Возможны приятные встречи, которые поднимут вам настроение. Также есть вероятность, что друзья попросят о поддержке. Вам стоит подставить свое плечо. На работе есть шанс получить интересный проект. Однако сначала проявите инициативность.

Скорпион – Карта "Дьявол"

День подсвечивает ваши зависимости, которые мешают двигаться дальше. Обратите внимание, где вы действуете не по собственной воле. Осознание – первый шаг к освобождению. Честность с собой важнее всего. Не пропускайте важные мелочи.

Стрелец – Карта "Рыцарь Жезлов"

Стрельцам захочется двигаться, рисковать и пробовать новое. Главное – не забывать о последствиях. Смелость хорошо работает вместе с ответственностью. Сейчас от вас будет зависеть многое. Хорошо все обдумайте.

Козерог – Карта "Десятка жезлов"

Вы можете почувствовать перегрузку. Среда показывает, что не все нужно тянуть самостоятельно. Подумайте, от чего можно отказаться или что делегировать. Таким образом жизнь станет проще. Однако сотрудничайте с теми, кому доверяете.

Водолей – Карта "Паж Мечей"

День принесет интересные мысли, разговоры или новую информацию. Но не спешите с выводами – сначала собирайте факты. Любознательность будет вашим козырем. Некоторые раскрытые тайны могут повлиять на вас. Поэтому проявите осторожность.

Рыбы – Карта "Луна"

Среда подарит приятные эмоции Рыбам. Доверяйте интуиции и делайте то, что вас вдохновляет. Стоит наконец забыть о проблемах других, а сфокусироваться на себе. Отдых или прогулка на свежем воздухе придадут сил. Вам не помешает подзарядка.

