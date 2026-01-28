Вышел трейлер второго сезона сериала 'Сорвиголова: Рожденный заново' (видео)

Лента выйдет на экраны уже в марте.

Disney+ опубликовал официальный трейлер второго сезона сериала "Сорвиголова: Рожденный заново".

Лента, созданная сценаристами Мэттом Корманом и Крисом Ордом на основе героя комиксов Marvel, выйдет 24 марта этого года. Главные роли сыграют Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Айлет Зурер и другие.

"Время танцевать с дьяволом", - подписали создатели сериала в описании ролика.

Что известно о сериале "Сорвиголова"

Лента о слепом адвокате Мэтте Мердоке, который под маской мстителя "Сорвиголовы" борется с преступностью в одном из районов Нью-Йорка, выходила с 2015 по 2018 годы и получила безумную популярность среди зрителей. Однако проект решили закрыть, и в 2021 году Disney+ объявили о планах вернуть любимого персонажа в киновселенную Marvel. Сорвиголова уже появлялся в фильме "Человек-паук: Домой пути нет", а также в сериалах "Она-Халк" и "Эхо".

К слову, первый сезон сериала "Сорвиголова: Рожденный заново" выходил на Disney+ в марте-апреле 2025 года. Он насчитывал девять эпизодов и получил немало положительных отзывов от зрителей и критиков.

