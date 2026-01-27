Православный праздник сегодня в народе называют Ефремов день.

28 января по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобного Ефрема Киево-Печерского, епископа Переяславского. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты связаны с этой датой, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Какой сегодня православный праздник в Украине

Ефрем Печерский - один из видных церковных деятелей XI-XII веков. Сначала он служил епископом Переяславским, а позднее занял митрополичью кафедру в Киеве. День его памяти по новому церковному календарю отмечают 28 января, в староцерковном календаре святого будут вспоминать 10 февраля.

По происхождению Ефрем был греком, а до того, как стал монахом, занимал должность казначея и ведал хозяйственными делами при дворе киевского князя Изяслава I Ярославича. В 1056 году по благословению преподобного Антония Печерского Ефрем принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Это вызвало сильное недовольство князя, но позже он с этим смирился. Но Ефрем все-таки решил покинуть обитель и отправился в паломничество по святыням Греции. Во время своего пребывания в Константинополе Ефрем переписал Студийский устав - впоследствии его ввели в Киево-Печерской лавре.

В 1072 году преподобный Ефрем стал епископом Переяславским, на своем посту он прославился строительством первых каменных храмов в городе. После смерти митрополита Иоанна III Ефрем стал главой Киевской митрополии.

Ефрем Переяславский получил известность как основатель больничного дела на Руси: при обителях открывались общественные бани, бесплатные больницы для бедных и странников, стационары для тяжелобольных. Такая сеть лечебных учреждений, в основе которой лежали принципы христианского милосердия, служила людям на протяжении аж семи веков.

Похоронен был преподобный Ефрем в Михайловском кафедральном соборе Переяслава. Позже его мощи перенесли в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры.

Кого еще почитают сегодня по новому стилю:

преподобного Ефрема Сирина;

преподобного Палладия, пустынника;

преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского,

а также преподобного Ефрема Угрина, Новоторжского.

Праздник сегодня церковный в старом календаре

По юлианскому календарю, которого православная церковь в Украине придерживалась до 2023 года, в этот день вспоминают преподобного Павла Фивейского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, его историю и обычаи.

Обычаи даты, что сегодня нельзя делать

К преподобному Ефрему обращаются с молитвами о мире в семье, доме и государстве. Также в православный праздник сегодня принято каяться в своих проступках и просить прощения.

В народной традиции день известен как Ефремов, Ефрем-ветродуй, запечник. Он тесно связан с домовым - хранителем домашнего очага. По приметам его сегодня нужно всячески задобрить - в древности, например, на печи или возле нее для домового оставляли миску с молоком и горшок с кашей. Считается, если этого не сделать, то в хозяйстве могут начаться неприятности. Кроме этого, чтобы заслужить расположение духа дома, нужно навести порядок, постирать, починить одежду.

В церковный праздник 28 января, как и в любой другой день, церковь не одобряет ложь, злость, месть, жадность, зависть и отчаяние. В этот день запрещается сквернословить и ругаться, осуждать окружающих и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В народе дурной приметой сегодня считается убивать в доме любых насекомых - тараканов, клопов, сверчков, - это может рассердить домового и навлечь беды и несчастья.

По той же причине нужно постараться не ругаться, не браниться и не повышать голос. Запрещается обижать кошек и других домашних животных - домовой может наказать за жестокое обращение с питомцами. Наши предки верили, что болезни и неприятности, начинающиеся с этого дня, могут быть проделками разгневанного духа дома.

Приметы 28 января - что можно узнать по погоде

По народным приметам дня судят о погоде в ближайшее время и о том, каким будет лето:

лес почернел - скоро наступит оттепель;

гул в печной трубе - к скорым холодам;

яркие звезды ночью - к морозу, тусклые - к потеплению;

ясный день сулит жаркое и сухое лето.

Самой важной приметой считается ветер - замечено, что если день ветреный, то и лето, и весь год будут дождливыми.

